فيتوريا يستعين بعبدالله الخيبري في وسط النصر أمام العدالة

يلتقي حامل لقب الدوري السعودي أمام العدالة ضمن المرحلة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي النصر السعودي استقرار المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر على الدفع عبدالله الخيبري، في مباراة الفريق المُقبلة أمام العدالة.

ويلتقي حامل لقب الدوري السعودي أمام العدالة ضمن المرحلة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين غدًا الخميس.

ومن المنتظر أن يدفع فيتوريا في المحور إلى جانب البرازيلي بيتروس، لتعويض غياب زميله مختار علي، المنضم إلى معسكر المنتخب السعودي.

ومنح الجهاز الطبي في النصر، الضوء الأخضر للخيبري، بعد تجاوزه الاختبار اللياقي والبدني ما دعا فيتوريا، إلى إبداء رغبته في الاعتماد عليه في القائمة الأساسية أمام العدالة، بعد مشاركته بفاعلية في التدريبات الجماعية.

من جانب آخر، طالب الجهاز الإداري لاعبي الفريق بإحضار أمتعتهم قبل تدريب اليوم على أن تغادر بعده بعثة النصر، مباشرة إلى الأحساء استعدادا للقاء العدالة.

يُذكر أن نادي النصر يحتل حاليًا صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، جمعهم من خوض 11 مباراة.