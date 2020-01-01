فيتوريا يُحدد لإدارة النصر صفقتين من العيار الثقيل

تسعى إدارة العالمي للحصول على خدمات الثنائي في الموسم الرياضي المقبل

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن تخطيط المدير الفني روي فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي، لعقد صفقتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

صحيفة "أبولا" البرتغالية أكدت اهتمام نادي النصر بضم لاعب جلطة سراي الياباني يوتو ناجاتومو، بجانب الحارس الكرواتي الكبير دانيال سوباسيتش.

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وتسعى إدارة العالمي للحصول على خدمات الثنائي في الموسم الرياضي المقبل، من أجل دعم الفريق في أكثر من مركز.

وفي حالة التعاقد مع الحارس الكرواتي سيكون الأسترالي براد جونز خارج حسابات نادي النصر بشكل مؤكد.

وعلى الجانب الأخر، فقد يكون التعاقد مع ناجاتومو تحسبًا لفشل الحصول على عقد البرازيلي مايكون الذي تنتهي إعارته مع الفريق بنهاية الموسم.

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وذكرت الصحيفة أن عقد اللاعب الياباني سينتهي مع جلطة سراي بنهاية الموسم الحالي، بينما ينتهي عقد سوباسيتش مع موناكو الفرنسي في نهاية الموسم.

يُذكر أن قائمة النصر تضم 7 أجانب وهم (المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم الفريق وحارس المرمى الأسترالي براد جونز، بالإضافة إلى المدافع البرازيلي مايكون بيريرا والبرازيلي الآخر لاعب خط الوسط جوليانو دي باولا، والمغربي نور الدين أمرابط، والنيجيري أحمد موسى، والبرازيلي بيتروس).