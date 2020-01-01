فيتوريا يُحدد شرطه لإدارة النصر من أجل تجديد عقده

نجح روي فيتوريا في قيادة العالمي لاقتناص لقب الدوري المحلي بالموسم الماضي

مازال موقف المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي غامضًا مع الفريق، حيث لم يتوصل كلاهما إلى اتفاق لتجديد عقد المدرب.

التقارير قالت أن المدرب البرتغالي طلب من إدارة النصر زيادة نصف مليون يورو على راتبه السنوي الذي يتقاضاه مع الفريق والبالغ 5 ملايين يورو.

ولم تحسم الإدارة الحالية موقفها من طلب المدرب البرتغال حتى الآن، ومن المنتظر أن تشهد الأيام المُقبلة تطورًا في هذه المفاوضات.

وتخشى جماهير الفريق من عدم تجديد المدرب لتعاقده مع النادي والانتقال إلى أي نادٍ خليجي كما حدث في السابق مع الكرواتي زوران ماميتش الذي ترك النصر وانتقل إلى العين الإماراتي.

البرتغالي صاحب الـ49 عامًا تولى المسؤولية الفنية للعالمي في يناير 2019، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

خلال هذه الفترة، قاد فيتوريا النصر في 44 مباراة، حقق الفوز في 32 منها، وتلقى ثماني هزائم وأربعة تعادلات.

بعد التأهل إلى طوكيو 2020 .. كم مرة شاركت السعودية في الأولمبياد؟

ونجح روي فيتوريا في قيادة العالمي لاقتناص لقب الدوري المحلي بالموسم الماضي بعد صراع شرس مع الهلال، حسمه فريقه في الجولة الأخيرة متفوقًا بنقطة وحيدة.