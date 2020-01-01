فيتوريا يتحدث عن مستقبله مع النصر والسقوط أمام الهلال ونهائي الكأس

النصر يواصل نتائجه المخيبة وفيتوريا يوضح الأسباب

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر، عن هزيمة الفريق أمام الهلال، وعن مستقبله مع الفريق بعد تراجع مستواه خلال المباريات الأخيرة.

تعرض النصر لهزيمة بثنائية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام الهلال ليواصل نتائجه السلبية.

وقال فيتوريا عقب اللقاء: "كنا الأفضل على مدار المباراة، سددنا 7 مرات على مرمى الهلال مقابل تسديدتين فقط لهم في الشوط الأول، كنا الأفضل بالفعل لكن بعض التفاصيل هي من صنعت الفارق، والاستحواذ كان لنا".

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وأضاف: "كنت أريد تحقيق الفوز، ليس راضيًا على الخسارة بكل تأكيد، قاتلنا داخل الملعب، وبعض النقاط لا أريد الدخول في تفاصيلها هي من صنعت الفارق".

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وأردف البرتغالي: "سنواصل القتال وسنعود بعد 5 أيام في نهائي الكأس، ومباراة الدوري خسرناها وانتهت ويجب علينا التركيز جيدًا".

وانتقد فيتوريا التحكيم قائلًا: "كان لدينا ضربة جزاء مشابهة للركلة التي احتسب اليوم، في لقاء الشباب، والهدف الذي تم إلغاءه لا أعرف مدى صحة القرار، سنتيمترات بين الخط الأزرق والأحمر، أنا مدرب ولا أريد الخوض في هذه الأمور، ليس من اختصاصي".

وتابع مدرب النصر: "خسارة اليوم يجب أن يكون لها تأثير إيجابي على نهائي الكأس، وعينا أن نعيد ما قدمناه أمام الهلال ولكن بشكل أفضل، الجميع شاهد الفريق أنه يستطيع تحقيق الفوز، وكنا نلعب أمام فريق كبير لديه لاعبين ذو خبرة عالية".

وعن مستقبله مع النصر، قال فيتوريا: "أنا هنا، هذه الفترات تأتي دائمًا في كرة القدم، إذا كان هناك جماهير تريد رحيلي فهناك من يرغب في بقائي واستمراري في النصر، ومستعد للقاء الكأس من الآن".

النصر تعرض للهزيمة الـ4 خلال 5 جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث حصد 3 نقاط فقط لا غير.