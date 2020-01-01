فيتوريا: لا وقت للتدوير ولم نتأثر بـ"رشاشات الماء"

المدرب البرتغالي يتحدث عن الفوز على الوحدة.

أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، على أن هدفه الأول هو الفوز وإكمال سلسلة الانتصارات، من أجل استمرار المنافسة على صدارة الدوري السعودي للمحترفين.

النصر حقق الفوز على نظيره الوحدة بهدف دون رد، بالجولة 25 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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فيتوريا قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "لا وقت للتدوير بين لاعبي النصر حاليًا، وإضاعة الفرص خلال المباراة رفعت من طموح الوحدة للعودة إلى المباراة وتسجيل التعادل".

المدرب البرتغالي تابع: "سنلعب مباراتنا المقبلة أمام التعاون، وسيكون خصم قوي وذكي، ونعرف كيف نحقق الفوز عليهم جيدًا".

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وواصل: "كان لا بد أن نستغل كل الفرص التي سنحت لنا من أجل التسجيل، لأن الوحدة أتيحت له بعض الفرص التي كان من الممكن أن يستغلها ويتعادل بها".

واختتم فيتوريا تصريحاته قائلًا: "ليست هي المرة الأولى التي تعمل بها رشاشات الماء في ملعب المباراة أثناء الإحماء، نحن لا نتأثر بهذا الأمر، ولكن نتمنى تحسين الخدمة".

ويستعد النصر لمواجهة التعاون يوم الخميس المقبل، بالجولة 26 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث يسعى لتفادي الخسارة من أجل عدم خسارة لقب الدوري.