فيتوريا: تفوقي على جيسوس الأهم في مسيرتي ولا أحمل ضده ضغائن

مدرب النصر يتحدث عن خلافه مع جيسوس.

أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر السعودي، على أن تحقيق لقب الدوري البرتغالي مع بنفيكا، خلال موسم 2015-2016، هو أغلى الألقاب بالنسبة له في تاريخه، بعد منافسة قوية مع سبورتنج لشبونة.

فيتوريا نجح في التتويج بلقب الدوري البرتغالي رفقة بنفيكا، بفارق نقطتين عن سبورتنج لشبونة الذي كان يقوده مواطنه جورج جيسوس، المدير الفني السابق لفريق الهلال، والحالي لفلامنجو البرازيلي.

وشهد هذا الموسم، خلافات قوية بين فيتوريا وجيسوس خارج الملعب، نظرًا للمنافسة الشرسة بين بنفيكا وسبورتنج لشبونة على لقب الدوري.

المزيد من الفرق

فيتوريا قال خلال تصريحات لصحيفة "ريكورد" البرتغالية: "لا أحمل أي ضغينة ضد جيسوس أو سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو وقتها، ولست نادمًا على أي تصرف قمت به".

جوميس يضع الشلهوب احتياطيًا على حساب نجم ريال مدريد في تشكيله المثالي

المدرب البرتغالي شدد على أن الحياة تمر بدون أي مشاكل، نظرًا لأنه لم يقابل جيسوس أو كونسيساو منذ الخلاف معهما أثناء قيادته لفريق بنفيكا.

المدرب البرتغالي استطاع أن يقود بنفيكا للتتويج ببطولة الدوري البرتغالي 3 مرات، بالإضافة إلى كأس البرتغال وكأس السوبر، قبل تتويجه مع النصر بلقبي الدوري السعودي وكأس السوبر.