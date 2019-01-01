فيتوريا يُفاضل بين 3 لاعبين لتعويض بيتروس أمام أجمك

الفريق السعودي بانتظار مباراة مهمة في دوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُواصل النصر السعودي استعداداته لمواجهة أجمك من أوزباكستان ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا الثلاثاء القادم.

وركز المدير الفني روي فيتوريا على الجوانب التكتيكية واللعب السريع من تمريرتين، وقد تضمن التدريب تدريبات خاصة باللياقة البدنية والتقوية.

السير أليكس فيرجسون يعود لتدريب مانشستر يونايتد

ويُفاضل المدرب بين الثلاثي عوض خميس وعبد الرحمن الدوسري وعبد الله الخيبري لتعويض غياب البرازيلي بتروس الغير متواجد في القائمة الآسيوية للنادي، إذ سيلعب أحدهم بجانب عبد العزيز الجبرين.

يُذكر أن النصر نجح في هزيمة الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي ليُواصل مطاردة الهلال على صدارة البطولة، إذ يبتعد عنه بفارق 6 نقاط مع بقاء 10 جولات على النهاية.