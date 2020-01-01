فيتوريا: أشكر جماهير النصر على دعمنا والاتفاق خصم منظم

مدرب النصر يتحدث عن الانتصار على الاتفاق.

وجه البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، الشكر إلى جماهير ناديه، بعد مساندتة فريقه أمام الاتفاق، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة.

النصر حقق الفوز على نظيره الاتفاق بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الخامسة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فيتوريا قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مباراة الاتفاق كانت مهمة جدًا، والمنافس كان فريق منظم، ولديه فكر لعب جيد، وتركنا بصمة النصر في المباراة".

المدرب البرتغالي تابع: "بدأنا المباراة بقوة أمام فريق منظم، وخلقنا فرصًا للتسجيل، وكان بإمكاننا حسم المباراة من الشوط الأول".

روي فيتوريا أردف: "في الشوط الثاني بدأنا بقوة، وخلقنا فرصًا عديدة لكن لم نسجل، والأهم هو تحقيق الفوز في المباراة".

وتحدث فيتوريا عن الحارس براد جونز، حيث قال: "جونز لم يتعرض لأي اختبار اليوم، لأن الخصم لم يصل إلى مرمانا طوال المباراة".

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وواصل: "تركيزنا الأساسي في العمل على فريقنا فقط، ونترك باقي الأمور لعبنا اليوم أمام فريق جيد، والمهم لنا هو تحقيق ثلاث نقاط، وعدم تسجيل أهداف في مرمانا، وهذا ما يشغلنا".

واستطرد: "دائمًا نشاهد حينما يحدث تغيير اضطراري، اللاعب البديل يقدم مستوى مميز، مثل اللاعب الأساسي، مثل ما حدث بعد دخول اللاعب الشاب نايف الماس، وهذا ما أريد تأسيسه في النصر".

المدير الفني للنصر اختتم تصريحاته قائلًا: "احتياجات الفريق للاعبين هي أمور داخلية لنا في النادي، ولا يمكن التصريح بمثل هذه الأمور في الإعلام، ولكن إذا كنا نحتاج لاعبين من خارج النصر سنتعاقد معهم".

النصر تصدر الدوري السعودي مؤقتًا برصيد 33 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 17 في المركز الحادي عشر.