فيتسل: سانشو أخاف دفاعات بايرن ميونخ في السوبر الألماني

تعرف على تصريحات فيتسل عقب انتهاء السوبر الألماني

أكد أليكس فيتسل، لاعب بروسيا دورتموند، أنّ دفاعات بايرن ميونخ شعرت بالخوف من جادون سانشو في مباراة السوبر الألماني وهو ما تسبب في فوز أسود الفيستيفال.

بروسيا دورتموند حقق السوبر الألماني بالفوز بثنائية نظيفة على بايرن ميونخ صنع فيها سانشو هدفًا وسجل آخر.

وقال فيتسل في تصريحات صحفية: "كلنا مستعدين بصورة جيدة وأظهرنا ذلك في المباراة وحافظنا على الهدوء والصبر".

وتابع: "الموسم لم يبدأ بعد وبايرن ميونخ يبقى فريق قوي ومنافس على جميع البطولات ولا يمكن اعتبار الفوز في السوبر دليل على أي شيء وسوف نقاتل لتحقيق الألقاب".

وحول مستوى سانشو في المباراة، علّق البلجيكي: "إنّه موهبة كبيرة ونجح في إخافة دفاعات بايرن ميونخ في كل مرة يستلم الكرة وذلك لكونه سريع وقوي ومهاري ويستطيع تسجيل وصناعة الأهداف. إنّه لاعب متكامل".

واختتم: "بداية الموسم ببطولة أمر رائع ومؤشر جيد ولكننا بحاجة للمزيد من العمل وامتلاك ثقة كبيرة في إمكانيات اللاعبين والفوز بالمباريات الكبيرة وبالأخص على بايرن ميونخ"

جدير بالذكر أنّ آخر تتويج لبروسيا دورتموند بالسوبر الألماني يرجع إلى 2014 بالتغلب على بايرن ميونخ بثنائية نظيفة.