فيا: جوارديولا صاحب الفضل في انفجار ستيرلينج

يوم مواجهة ريال مدريد.. ديفيد فيا يشيد بعمل جوارديولا في مانشستر سيتي وخاصة مع رحيم ستيرلينج

قال نجم كرة القدم الإسبانية ومهاجم برشلونة وفالنسيا سابقًا ديفيد فيا إن العمل الذي يقوم به بيب جوارديولا في مانشستر سيتي يستحق الكثير من الإشادة.

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وكان ديفيد فيا قد تدرب مع بيب جوارديولا موسمين حين كان لاعبًا بقميص برشلونة، ولكن إصابته بكسر في الساق عطلت من مسيرته تلك.

وحول ما قام به المدرب الإسباني في مانشستر سيتي، قال ديفيد فيا إن الفضل في تطور العديد من لاعبي السيتي يرجع لمدربهم، مؤكدًا أن ما قدمه في 4 سنوات فقط لا يصدق.

وأضاف: "لقد تحسن ستيرلينج كثيرًا مع بيب جوارديولا، إنه لاعب مذهل للغاية ويلعب في دوري كبير في المستوى الأعلى من المنافسة"

وتابع: "أعرف جيدًا بيب جوارديولا وقيمة هذا النوع من المباريات في تفجير طاقات اللاعبين، أعتقد أنه سيكون أحد أفضل اللاعبين في أوروبا قريبًا"

وأردف: "أعتقد أن سبب قوة بيب جوارديولا كمدرب ليس فقط قدرته على تحقيق البطولات والكؤوس مع مختلف الأندية التي دربها، ولكن لأن بصمته دائمًا تظهر على لاعبيه"

وأكمل: "لقد أتيحب لي الفرصة للتدرب تحت يديه سنوات، رأيت فيها كم هو مميز، اللاعبون الذين يحصلون على فرصة للتدرب مع جوارديولا محظوظون للغاية"

وحول الإصابتين القويتين لراشفورد وكين قال فيا: "كمشجع كرة قدم أتمنى أن يصل كلاهما إلى اليورو بأفضل حال، وألا يتأثران بالإصابة في مسابقة كتلك"

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يذكر أن ديفيد فيا قد تعرض لإصابة قوية في مباراة برشلونة والسد القطري على مستوى الساق، حيث أبعدته لعام ولم يعد منها كما كان قبلها.