ديفيد فيا يعلن اعتزاله كرة القدم

أسطورة أخرى من أساطير إسبانيا تُنهي مسيرتها الكروية

أعلن ديفيد فيا، مهاجم فيسيل كوبي الياباني وبرشلونة السابق، اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية بعد انتهاء الموسم الحالي مع فريقه.

صاحب الـ 37 عامًا وصل مع فريق كوبي إلى نصف نهائي كأس الإمبراطور ومتبقي 3 مباريات فقط في الدوري.

وقال فيا في المؤتمر الصحفي المُنعقد صباح اليوم، الأربعاء، إنّه قرر تعليق حذائه بنهاية الموسم الجاري مؤكدًا رغبته في إنهاء مسيرته بشروطه الخاصة.

وشرح فيا في المؤتمر الصحفي: "كنت أفكر في الأمر منذ فترة طويلة كما ناقشت الأمر مع عائلتي وأصدقائي. رغبت الاعتزال في الاعتزال من كرة القدم بصورة نهائية".

وأكد كوبي أنّ يوم 7 ديسمبر سيشهد آخر لقاء لفيا مع الفريق والذي سيكون أمام جوبيلو أيواتا ولن يشارك في مباريات الكأس.

مسيرة بطل كأس العالم 2010 امتدت إلى 19 عامًا منذ ظهوره الأول مع سبورتنج خيخون ثم ريال سرقسطة وتألقه في فالنسيا حتى أصبح أحد أساطير الخفافيش قبل اللعب في برشلونة ثم أتلتيكو مدريد.

وحقق فيا بطولة الدوري 3 مرات بجانب التتويج بكأس الملك 3 مرات والفوز بدوري أبطال أوروبا في 2011 مع برشلونة.

كما ساهم في تحقيق المونديال مع منتخب بلاده في 2010 بجانب الفوز بأمم أوروبا في 2008 وكان فريق نيويورك سيتي أول محطته خارج الليجا كما يعد الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا.