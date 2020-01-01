فيا: أعددت للخطوة المقبلة وسأفتقد إنييستا

تصريحات دافيد فيا بعد مباراته الأخيرة في ملاعب كرة القدم

قال ديفيد فيا أسطورة كرة القدم الإسبانية والذي أنهى مسيرته في ملاعب كرة القدم بعد مباراته الأخيرة اليوم إنه جهز للخطوة المقبلة التي سيقوم بها.

وأنهى دافيد فيا، مهاجم فيسيل كوبي، مسيرته الكروية متوجًا ببطولة كأس الإمبراطور للمرة الأولى في تاريخ النادي بعد التفوق على كاشيما أنتلرز بثنائية نظيفة.

وكان فيا قد أعلن من قبل هذه المباراة أنه سيعتزل كرة القدم نهائيًا بعدها، في الفترة التي كان مصابًا فيها وكان يسعى بكل قوة من أجل المشاركة والتتويج مع فيسيل كوبي بالبطولة ليكون مشهد ختام مسيرته لا ينسي.

وحول ذلك قال فيا: "لقد عانيت من الإصابة طيلة الـ 4 أسابيع الماضية، ولكنني حاولت التعافي مبكرًا وبذلك قصارى جهدي من أجل المشاركة في هذه المباراة"

وأضاف: "لقد جهزت للخطوة المقبلة في حياتي منذ أن اتخذت قراري بالاعتزال مع بداية العام الحالي، الآن أنا سأفكر وأخطط من جديد حتى يكون كل شيء مدروسًا بعناية"

وتابع: "سأفتقد إنييستا بشدة، لقد تزاملنا في برشلونة لفترة ولعبنا طويلًا بقميص المنتخب ثم تزاملنا لعام واحد فقط هنا في اليابان، لقد كان أحد أقرب اللاعبين لي طوال مسيرتي"

فيا يعتزل كرة القدم متوجًا بكأس الإمبراطور

يذكر أن ديفيد فيا قد حقق مع إسبانيا لقب كأس الأمم الأوروبية 2008 وكأس العالم 2010، قبل أن يحقق لقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة في 2011.