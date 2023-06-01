فياريال ينتظر .. قرار لجنة التفتيش يُنذر برشلونة بضربة مُدوية في قضية نيجريرا!

رئيس الاتحاد الأوروبي في حيرة شديدة

دخل أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في محادثات نهائية من أجل حسم تورط برشلونة في قضية نيجريرا الشهيرة.

الفضيحة هزت أركان كرة القدم الإسبانية على مدار الفترة الماضية، بسبب اتهام برشلونة بدفع مبلغ 7.5 ملايين يورو بين عامي 2001 و2018 إلى خوسيه ماريا نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق.

مفتشا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قاما ببعض التحقيقات الداخلية بخصوص هذه القضية، وقاما بتوصية تشيفيرين بضرورة معاقبة برشلونة بالحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وفقًا لما أكدته شبكة "ABC" الإسبانية.

وفي سياق متصل يدرس حاليًا تشيفيرين إمكانية فتح الملف من جديد وانتظار قرار العدالة الإسبانية، أو حرمان برشلونة من المشاركة بالبطولات الأوروبية لمدة موسم كامل.

وأوضحت "ABC" أن تشيفيرين يعيش حالة من الحيرة حاليًا، بسبب التقارير التي أعدها المفتشان من قسم الأخلاقيات والانضباط في الاتحاد، حيث من المقرر أن تكون لهما الكلمة الأخيرة في الأمر، ويحق لهما معاقبة برشلونة دون اللجوء إلى حكم قضائي.

ومن المقرر أن يتم اتخاذ القرار النهائي في الأمر خلال شهر يونيو الجاري، بسبب ضرورة سرعة اتخاذ القرارات بشأن أي نشاط يهدف إلى التأثير على نتائج المباريات.

وأخيرًا لو تم إصدار أي عقوبة، سيكون برشلونة هو الطرف المتضرر الوحيد، لأن رابطة الدوري الإسباني لن تتأثر، وسيتم إشراك فياريال في دوري الأبطال باعتباره الفريق صاحب المركز الخامس بالليجا.