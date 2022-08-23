فياريال يفتح الباب للصفقة التي يريدها برشلونة

الأرجنتيني الدولي يقترب من البلوجرانا

بدأ الشك يساور فياريال حيال بقاء ظهيره الأيمن، الأرجنتيني خوان فويث في صفوف الفريق، بما يوحي باقتراب برشلونة من حسم صفقة انضمام الدولي الأرجنتيني إلى صفوفه.

مدرب الغواصات الصفراء، أوناي إيمري، قال في تصريحات لـ "كادينا سير" إن "الشيء الاعتيادي هو بقاء فويث، لكنني لا أعول كثيرًا على ذلك لأن المفاجأة لن تكون في صالحنا".

وأضاف مدرب آرسنال السابق: "اهتمام برشلونة حقيقي، لطالما احتاجوا إلى لاعب في هذا المركز، وفويث يناسب الميزانية بالنسبة لهم في الوقت الراهن، وأتفهم أي رغبة من اللاعب، أن يكون فريق ما يريدك أمر جيد، ولكنه سعيد جدًا هنا وفق ما قاله لي، لا أستطيع حسم ما إذا كان يريد البقاء أم الرحيل".

وأردف: "لكن ما أستطيع تأكيده من خلال محادثتي معه هو أنني مرتاح جدًا لما أخبرني به".

وأكد إيمري أهمية إقامة كأس العالم في 2022 وعلاقة ذلك بقرار اللاعب، فقال: "هذا الموسم سيشهد إقامة كأس العالم، إنه مقدر هنا ولكن هذه الأشياء تلعب دورًا في القرارات ولا يمكن استبعادها من على الطاولة".

ويملك فويث البالغ من العمر 24 عامًا فقط فرصة كبيرة لإثبات ذاته، مع خبرات كبيرة اكتسبها في سن صغيرة بتمثيل كل من إستوديانتيس الأرجنتيني وتوتنهام الإنجليزي وفياريال الإسباني، مع خوضه 15 مباراة دولية برفقة الألبيسيليستي.