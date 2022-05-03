فياريال ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

فياريال 2×2 ليفربول

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تبديلين لفياريال بدخول تشوكويزي وبيدرازا وخروج كوكلين وكابوي

66' جووووووووووووووووووووووووووووووول دياز يسجل الهدف الثاني لليفربول، عررضية رائعة من أرنولد إلى دياز الذي يسددها برأسه، رولي يتصدى وترتد مرة أخرى، تصطدم به وتسكن المرمى

66' قررريبة مرة أخرى للريدز، ركنية يلعبها أرنولد وتصل إلى كوناتي ورأسية ولكن الكرة تمر بجوار القائم

65' خطيررررررة لليفربول، دياز يراوغ بشكل رائع ويسدد الكرة ولكن ألبيول يلمسها وتمر بجوار القائم بسنتيمترات

63' بطاقة صفراء لكابوي بعد تدخل قوي على فابينيو

61' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول فابينيو يسجل الهدف الأول لليفربول، تمريرة رائعة من صلاح بإتجاه البرازيلي الذي يفاجئ رولي بالتسديد بدلًا من لعب عرضية، لتمر الكرة بين قدمي رولي

56' أوووه فرصة لليفربول! عررضية من ماني إلى دياز الخالي تمامًا من الرقابة، يحاول لعب الكرة مقصية ولكنها تُسدد بشكل سئ وتخرج لضربة مرمى

55' ركنية لليفربول، دفاع فياريال يشتت الكرة وتصل إلى فابينيو الذي يسدد ولكن رولي يمسك بالكرة

54' خطيررررة لليفربول، تسديدة من أرنولد، تصطدم بالدفاع وترتطم بالعارضة بعدها.. وتخرج لركنية

52' عررضية من أرنولد ولكن الحارس رولي يشتت الكرة

48' ضربة حرة غير مباشرة لليفربول، أرنولد يلعبها وتصل إلى ماني الذي يسدد ولكنها تخرج ضربة مرمى لفياريال

بداية الشوط الثاني

تبديل لليفربول بدخول دياز قبل الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم فياريال بهدفين نظيفين

40' جووووووووووووووووووووووول جوووووووووووووووووووووووووووول فياريال يسجل الثاني برأسية رائعة من كوكلين بعد عررضية كابوي

36' أوووووووووووووه خطيررررررة لفياريال، تمريرة خاطئة، الكرة مقطوعة وتمُرر إلى لو سيلسو الذي ينفرد بأليسون، الأرجنتيني يسقط بعد تدخل الحارس البرازيلي.. ولكن الحكم يشير لاستمرار اللعب دون احتساب ركلة جزاء

32' هدوء نسق اللعب قليلًا في الدقائق الماضية

23' خطيرررة ليفربول، صلاح يمرر لجوتا الذي ينفرد بالمرمى ولكن ألبيول ينقذ الموقف ببراعة

17' تسديدة من نابي كيتا ولكن الكرة ضعيفة وتمر بجوار القائم بقليل

15' خطيرررة لفياريال، عررضية من الجهة اليمنى، ورأسية ولكنها تصطدم بروبيرتسون

11' خطيرررة لفياريال، تسديدة من باريخو ولكن الكرة تمر بجوار القائم

10' ركلة حرة غير مباشرة لليفربول، روبيرتسون يلعبها وتصطدم بقدم جوتا وتخرج ضربة مرمى لفياريال

2' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول يا لها من بداية لفياريال، بولا ديا يحرز الهدف الأول لأصحاب الأرض، عررضية على القائم البعيد بإتجاه كابوي الذي يمررها بالعرض إلى ديا ويسددها في الشباك

انطلاق المباراة

تشكيل فياريال:

التشكيل | 4-4-2

جيرونيمو رولي

بيرفس إستوبينان - باو توريس - راؤول ألبيول - خوان فويث

فرانسيس كوكلين - إيتان كابوي - داني باريخو - جيوفاني لو سيلسو

بولاي ديا - جيرارد مورينو

¡Nuestro 1️⃣1️⃣ inicial para el partidazo histórico ante el Liverpool!#UCL pic.twitter.com/mfvZtviHtr — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 3, 2022

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت آرنولد

تياجو ألكانتارا - فابينيو - نابي كيتا

ديوجو جوتا - ساديو ماني - محمد صلاح

⭐ TEAM NEWS ⭐



The Reds to face @VillarrealCF tonight in the #UCL semi-final second leg! #VILLIV — Liverpool FC (@LFC) May 3, 2022

نجح ليفربول في الفوز على ملعبه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، وعلى الرغم أن الريدز لهم الأفضلية في التأهل، ولكن المهمة لن تكون سهلة إطلاقًا أمام فريق لم يخسر على ملعبه أوروبيًا في أي أدوار إقصائية، هل تستمر مفاجأت فياريال في البطولة ويصل للنهائي؟

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة فياريال ضد ليفربول في إياب مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، على ملعب لا سيراميكا.