"قلبي لم يعد في اللعبة" .. فويتشيك تشيزني يفاجئ العالم بـ"الاعتزال" بعد الرحيل عن يوفنتوس

قرار مفاجئ من تشيزني..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. قرر الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، "اعتزال" كرة القدم نهائيًا؛ بعد الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي.

يوفنتوس توصل إلى اتفاق مع تشيزني البالغ من العمر 34 سنة، خلال صيف العام الحالي، لـ"فسخ العقد" بالتراضي، والذي كان ممتدًا حتى 30 يونيو من عام 2025.

وعلى الرغم من تلقيه العديد من العروض، بعد الرحيل عن العملاق الإيطالي؛ إلا أن الحارس البولندي قرر "اعتزال" كرة القدم بشكل مفاجئ، بعد مسيرة مليئة بالنجاحات.

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وعن ذلك يقول تشيزني: "قلبي لم يعد في اللعبة.. جسدي لا يزال مستعدًا للتحديات؛ ولكني أريد قضاء المزيد من الوقت مع عائلتي"، مشيرًا إلى أنه أعطى كرة القدم 18 سنة من حياته، حقق خلالها الكثير من النجاحات التي لم يكن يتوقعها عندما غادر وارسو، عام 2006.

وتابع اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام": "كل ما أملك وكل ما أنا عليه الآن مدين به لكرة القدم الجميلة.. لا أعرف ما الذي سيحمله لي المستقبل، أو المسار الذي سوف أعيشه بعد الاعتزال".

ومن ناحيته.. حرص نادي يوفنتوس على توجيه رسالة إلى فويتشيك تشيزني، بعد "اعتزاله" نهائيًا؛ قائلًا فيها: "حارس مرمى متميز.. إنسان استثنائي".

تشيزني انتقل من ليجيا وارسو البولندي إلى الفئات السنية للعملاق الإنجليزي آرسنال، في يناير من عام 2006، قبل أن يمثّل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة من 2008 إلى 2017، تخللها إعاراتين إلى برينتفورد وروما الإيطالي.

جدير بالذكر أن تشيزني، ارتدى قميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، بعد الرحيل نهائيًا عن آرسنال، وذلك في الفترة من 2017 إلى 2024؛ حيث لعب 252 مباراة رسمية، مستقبلًا خلالها 233 هدفًا، ومحافظًا على نظافة شباكه 103 مرات.