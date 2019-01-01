فونسيكا: لعبنا بشجاعة أمام إنتر وقدمنا ما نريده

مدرب روما راض عن أداء فريقه أمام إنتر بالرغم من التعادل

أشاد باولو فونسيكا، المدير الفني لنادي روما بشجاعة فريقه، أمام إنتر معتقداً إلى أنه كان يمكن تقديم الأفضل.

وتعادل روما مع إنتر، سلبياً في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير، في افتتاح مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي.

وقال فونسيكا في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد قدمنا مباراة جيدة، بالرغم من الأخطاء في الثلث الأخير من الملعب".

وواصل: "كان هدفنا اللعب والاستمرار في السيطرة على اللعب، وأشعر بأننا فعلنا ذلك في بعض الأوقات، لقد تحسن الفريق في الكثير من النواحي ولكن نحن بحاجة إلى مواصلة العمل في إنهاء الهجمات".

وتابع: "صحيح أن فرص إنتر كان معظمها بسبب أخطاء من الدفاع، ولكن هذا حدث لأننا لعبنا بشجاعة وتمسكنا بأسلوبنا، ارتكبنا بعض الأخطاء في المباراة ولكن الشجاعة تؤتي بثمارها في النهاية".

وأشاد المدرب بفريقه، وقال: "الفريق اليوم دافع بشكل رائع، كما أن حارسنا قدم مباراة كبيرة الليلة".

جدير بالذكر أن روما يحتل المركز الرابع من جدول الدوري برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطة عن كالياري الذي يتبقى له مباراة أمام ساسولو.