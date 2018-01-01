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ليل

فونتي: المنافسة في الدوري الفرنسي ليست عادلة

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مدافع ليل المخضرم ينتقد الأوضاع في فرنسا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى خوسيه فونتي مدافع ليل أن الدوري الفرنسي يفتقد للعدالة في المنافسة، نظرًا لفارق الإمكانيات الكبير بين باريس سان جيرمان وبقية الفرق.

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وقال المدافع البرتغالي في تصريحات لصحيفة ذا صن "فوز باريس سان جيرمان بكل مبارياته ليس بالأمر الجيد لليج وان. لا أعتقد أن سيطرة باريس عادلة، فلا أحد يستطيع منافستهم".

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صاحب الـ34 عامًا طالب بأن يُنافس الجميع بنفس الإمكانيات المتوفرة للباريسيين، مضيفًا "سيكون جميلًا لو نافست فرق أخرى على اللقب".

يُذكر أن فريق العاصمة الفرنسية يفرض سيطرته على الليج وان منذ موسم 2012-2013، إذ لم يخسر اللقب سوى مرة واحدة لصالح موناكو وكانت موسم 2016-2017، ويتصدر الفريق بطولة الموسم الحالي بفارق 13 نقطة عن مطارده ليل.

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