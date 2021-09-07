فولتا فيفا 22: مقياس المهارة وملاعب عشوائية ومميزات جديدة

يشهد وضع كرة قدم الشارع، الكثير من التغييرات في الإصدار الجديد من لعبة فيفا 22

تحاول شركة EA Sports، إعادة إحياء متعة لعبة FIFA Street، عن طريق طور فولتا في اللعبة الشهيرة فيفا، وسيشهد هذا الطور العديد من التغييرات في لعبة فيفا 22.

يوجد هذا العام العديد من الخصائص الجديدة في فولتا، من مقياس مهارة وتركيز أكبر على الحركات المهارية والكثير من الأمور.

وستكون كل تلك الإضافات متوفرة على جميع أنظمة تشغيل اللعبة، بمجرد صدورها في الأول من أكتوبر المقبل.

وسيلقي موقع جول نظرة على أبرز التغييرات التي حدثت في طور فولتا لنسخة فيفا 22.

مقياس المهارة - Skill Meter

في السابق كانت حركات المهارة في فولتا، للتباهي أكثر مما هي سببًا في الفوز بالمباريات، وكان من الممكن الفوز بالمباراة دون أن تقوم بحركة مهارية واحدة.

ولهذا قررت الشركة المنتجة إدخال مقياس المهارة في النسخة الجديدة من اللعبة، لتشجيع اللاعبين على القيام بالحركات المهارية والتمريرات الرائعة والمراوغة، فعند ملئ مقياس المهارة يمكن مضاعفة الأهداف واحتساب الهدف باثنين أو ثلاثة، ويصل إلى أربعة عند ملئ مقياس المهارة.

معايير ملئ مقياس المهارة:

تمريرة مميزة يزيد الشريط بمقدار 100

تمريرة ناجحة مع الحائط يزيد الشريط بمقدار 200

مراوغة لاعب من الخصم بحركة مهارية يزيد الشريط بمقدار 300

عند تمرير الكرة بين أرجل الخصم (Nutmeg) يزيد الشريط بمقدار 800

Signature Abilities

إضافة جديدة ستكون في طور فولتا فيفا 22، وستجعل هذا الطور مميزًا عن باقي الأجزاء لتساعدك في الفوز بالمباريات، عن طريق ثلاث خصائص تعتمد على طريقة اللعب، وهم Power Strike، Pure Pace و Aggressive Tackle.

Power Strike: هذه الخاصية تزيد من قوية التسديد لديك بنسبة تصل إلى 50%، والتي يمكن أن تتجاوز تقييم 99، لتضرب الكرة المدافعين والحارس وهي في طريقها للشباك.

Pure Pace: هذه الخاصية تزيد من السرعة والتسارع لدى اللاعبين، مما يسمح لك المرور بكل سهولة من المنافسين.

Aggressive Tackle: هذه الخاصية تزيد من قوة الدفاع والتدخلات، واستخلاص الكرة من المنافسين دون ارتكاب أي أخطاء.

Skill Tree – شجرة المهارة

تم تقييد تطور اللاعب عند 96 بشكل عام في فولتا هذا الموسم، لذلك لا يمكن لأي لاعب تحقيق أقصى قدر من جميع قدراته.

يبدأ كل لاعب الموسم بطاقة 82، مع حركات مهارية فئة 5 نجوم، وقدم ضعيفة من خمس نجوم، وتم تعديل شجرة المهارة ليصبح التطور ملحوظًا هذا الموسم، يمكنك الآن التركيز على الهجوم والتمرير والمراوغة أو الدفاع، وإذا كنت ترغب في تغيير المركز في أي مرحلة، فيمكنك بسهولة إعادة تعيين نقاط المهارة الخاصة بك وتعيينها بشكل مختلف.

فولتا اركيد - Volta Arcade

تضيف فولتا اركيد العديد من الألعاب المصغرة وأساليب اللعب في فيفا 22، يمكنك اللعب مع أصدقائك أو اللعب مع منافسين بشكل عشوائي، وسيتوفر 8 ألعاب مع إطلاق اللعبة، ولكن الشركة المنتجة أكدت أنها ستضيف المزيد بمرور الوقت.

الألعاب الثماني الأولى هي Dodgeball و Foot Tennis و Disco Lava و Quick Strike و Wall Ball Elimination و Team Keepaway و Target Gallery و Cover Scramble.

وتتألف كل دورة من أربع من هذه الألعاب يتم اختيارها عشوائيًا ويمكنك ربح عملات Volta و XP مقابل أدائك.

تغييرات أخرى في فولتا فيفا 22

أصبح الآن اختيار الاستاد الآن عشوائيًا بدلاً من اختيار الملاعب بجدران أو بلا جدران لكل مباراة، وتمت إضافة احتفالات ثنائية بين اللاعبين، كي تتمكن من الاحتفال على طريقتك الخاصة مع زميلك بعد تسجيل الأهداف.

كما تم إضافة حركات مهارة ثابتة بالكرة، بالإضافة إلى حركات مهارية متوفرة فقط في طور فولتا وليس في أي طور آخر باللعبة.

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