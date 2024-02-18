فوضى في البوندسليجا.. الجماهير تفسد مباراة بايرن ميونخ وبوخوم!

توقف اللعب في الشوطين نحو 20 دقيقة!

أفسدت جماهير بوخوم مواجهة فريقهم أمام بايرن ميونخ اليوم الأحد على ملعب رورستاديون، ضمن الجولة 22 من الدوري الألماني.

وفاز بوخوم على العملاق البافاري بنتيجة (3-2)، ليرفع الفريق رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد البايرن عند 50 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن المتصدر ليفركوزن مع تبقي 12 جولة على نهاية البوندسليجا.

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توقفت المباراة لأكثر من 10 دقائق في الشوط الأول، و9 أخرى في الشوط الثاني، بعد إلقاء مشجعي بوخوم كرات تنس في أرض الملعب، ضمن توجه جماهير الأندية الألمانية للاحتجاج على خطط طرح حصة من الحقوق الإعلامية للبوندسليجا للاستثمار الخارجي.

وبينما كان البايرن متقدمًا بهدف نظيف، أهدر هاري كين فرصة خطيرة لقتل المباراة، قبل أن تلقي الجماهير كرات التنس على أرض الملعب في الدقيقة 22، ليتوقف اللعب نحو 10 دقائق كاملة.

وبعد مرور 9 دقائق من عمر الشوط الثاني، وبينما كان بوخوم متقدما 2-1، عادت الجماهير إلى إلقاء كرات التنس من جديد، ليقرر الحكم إيقاف اللقاء ومغادرة لاعبي الفريقين المستطيل الأخضر.

توجه أنتوني لوسيلا قائد بوخوم نحو جماهير فريقه، وطالبهم بالتوقف عن إلقاء كرات التنس، قبل أن يعود الفريقان إلى أرض الملعب، ويستأنف اللقاء.