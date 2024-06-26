فوضى في صربيا .. ثنائي الهلال يقود "تمرد" ضد مدرب المنتخب بعد نكسة يورو 2024

أزمة كبرى تضرب منتخب صربيا..

اشتعلت أزمة كبرى داخل منتخب صربيا الأول لكرة القدم؛ بعد "توديع" مسابقة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، من دور المجموعات.

صربيا ودعت "يورو 2024"، بعد التعادل مع الدنمارك (0-0)، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة، التي تضم إنجلترا وسلوفينيا أيضًا.

ووفقًا لموقع "informer"، مساء اليوم الأربعاء، يقود 4 لاعبين في المنتخب الصربي؛ على رأسهم ثنائي الهلال السعودي أليكساندر ميتروفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، حملة "تمرد" ضد المدير الفني دراجان ستويكوفيتش.

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الموقع كشف عن أن ثنائي الهلال، بالإضافة إلى القائد دوشان تاديتش وفانيا سافيتش، هددوا بعدم اللعب مجددًا للمنتخب الوطني؛ إذا استمر ستويكوفيتش، على رأس القيادة الفنية.

وشدد على أن هناك غضب كبير من هذا الرباعي، ضد المدير الفني للمنتخب الصربي؛ بسبب أسلوب لعبه واختياراته الفنية في المباريات؛ وهو ما ظهر بوضوح عندما انتقده تاديتش بشكل علني، أمام وسائل الإعلام، بعد مباراتي إنجلترا والدنمارك.