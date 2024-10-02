بعد اجتماع جدلي مع قائد الأولتراس .. المدعي العام يستدعي إنزاجي ونجم ميلان ولاعب إنتر السابق في قضية "مافيا ميلانو"

تطورات في قضية الساعة..

يبدأ مكتب المدعي العام في ميلانو اليوم الأربعاء استجواب 19 من قادة روابط مشجعي إنتر وميلان، جرى اعتقالهم يوم الإثنين الماضي، بعد اتهامهم بالتورط في أعمال عنف غير قانونية.

وتحقق السلطات الإيطالية مع عناصر أولتراس ميلان وإنتر في "جرائم التآمر الإجرامي والابتزاز والاعتداء، إلى جانب التورط مع عصابات المافيا"، حسب بيان لشرطة الولاية.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو": "الأندية ليست متورطة في الوقت الحالي، رغم أن وثائق التحقيق تتضمن اتصالات مباشرة من مدربين أو لاعبين أو مسؤولين مع المعتقلين الحاليين، لذلك سيتم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم على أنهم لم يتم التحقيق معهم".

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وأوضحت أنه من المقرر أن يدلي العديد من الأشخاص المشاركين في اتصالات مع المتهمين بشهاداتهم في قضية الأولتراس، مثل "سيموني إنزاجي؛ المدير الفني لإنتر، وخافيير زانيتي؛ نائب رئيس النيراتزوري، ودافيد كالابريا؛ قائد ميلان، وميلان سكرينيار؛ لاعب إنتر السابق وباريس سان جيرمان الفرنسي الحالي".

ولفتت إلى أن إنزاجي وزانيتي كانا وسيطين لمنح المزيد من التذاكر لنهائي دوري أبطال أوروبا، تحت تهديد عدم التشجيع في نهائي كأس إيطاليا.

سكرينيار من جهته اجتمع مع المشجعين المتشددين لشرح وضعه التعاقدي وخططه للمستقبل في إنتر، علمًا بأنه رحل كلاعب حر إلى باريس سان جيرمان، أما دافيد كالابريا فقد اجتمع مع رئيس الأولتراس في 2023 بإحدى الحانات (دون معرفة السبب).