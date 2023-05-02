فوضى في النادي الفرنسي.. باريس سان جيرمان يدرس معاقبة ليونيل ميسي

رحلة ليونيل ميسي إلى السعودية قد تفتح باب الخلافات بينه وبين باريس

لم تعجب رحلة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الرياض إدارة نادي باريس سان جيرمان التي قد تدرس توقيع عقوبات عليه.

وسافر ميسي إلى المملكة العربية السعودية يوم أمس الإثنين، في زيارة ترويجية للسياحة في المملكة.

ويبدو أن الزيارة أغضبت ناصر الخليفي رئيس النادي ولويس كامبوس المدير الرياضي وكريستوف جالتييه مدرب النادي الذي يفكر في معاقبة ليونيل ميسي بسبب عدم حصوله على إذن لهذه الرحلة وفقًا لـ "ليكيب" الفرنسية.

وتتوتر العلاقة قليلًا بين ميسي وبين إدارة باريس مؤخرًا مع قرب انتهاء عقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي وعدم تجديده للفريق.

وتأتي زيارة ميسي إلى السعودية بعد يوم من هزيمة فريقه من لوريان في الدوري الفرنسي؛ النادي منح لاعبيه عطلة يومين بعد الهزيمة لكنه عاد وأرسل للصحافة جدول مُعدل بتدريب للفريق في الأول من مايو أي في نفس يوم رحلة ميسي.

ميسي لم يكن وحده من كان في رحلة خارجية فسيرخيو راموس سافر لمدريد لحضور بطولة الماسترز للتنس اليوم في الوقت الذي لم يتدرب باريس اليوم الثلاثاء في فوضى تعم النادي الفرنسي.