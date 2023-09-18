فوز سهل للاتحاد على أجمك في أول ظهور بعد العودة إلى دوري أبطال آسيا

فوز سهل لنادي الاتحاد في دوري أبطال آسيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، فوزًا سهلًا على أجمك الأوزباكي، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024

الاتحاد يتواجد في المجموعة الثالثة، من النسخة الحالية بمسابقة دوري أبطال آسيا، إلى جانب كل من أجمك وسباهان أصفهان الإيراني والقوة الجوية العراقي.

ودخل العميد الاتحادي، الشوط الأول من المباراة، بقوة كبيرة للغاية؛ حيث سيطر على مجريات اللعب تمامًا، وتفنن نجومه في إهدار الفرص السهلة، وخاصة "انفراد" مهند الشنقيطي، بحارس الفريق الأوزباكي.

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وعلى الرغم هذا التفنن في إهدار الفرص؛ إلا أن الاتحاد، أنهى الشوط الأول، متقدمًا بثلاثية نظيفة، عن طريق هارون كمارا في الدقيقة 11، والبرازيلي رومارينيو في الدقيقتين 15 و42.

وشهد الشوط الأول أيضًا، استبدال المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي الاتحاد، في الدقائق الأخيرة؛ بعد معاناته من الإصابة على مستوى الكتف.

ومع بداية النصف الثاني من المباراة، نشط أجمك بشكل واضح، ولكنه فشل في تسجيل أي هدف، وسط تراجع كبير في مستوى العميد الاتحادي؛ الذي نجح في حصد 3 نقاط هامة، في أول ظهور له بالبطولة القارية، بعد غياب 4 سنوات.

جدير بالذكر أن الاتحاد، تصدر بهذا القوز، جدول ترتيب المجموعة الثالثة بمسابقة دوري أبطال آسيا، برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن القوة الجوية وسباهان أصفهان، بعد تعادلهما في نفس التوقيت (2-2).