فوز السعودية على الأرجنتين بكأس العالم يكلف مشجعًا 160 ألف دولار

كيف تسبب المنتخب السعودي في خسارة مشجع للمال؟

خسر أحد مشجعي كرة القدم مبلغًا وقدره 160 ألف دولار بعد أن راهن على فوز الأرجنتين على المنتخب السعودي ببطولة كأس العالم قطر 2022، وحدث عكس ذلك.

ونجح المنتخب السعودي في تحقيق فوز مفاجئ وعظيم على الأرجنتين بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بنتيجة 2-1.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، فقد أكدت شركة المراهنات الأسترالية TAB أن أحد العملاء لديها قد راهن بمبلغ 160 ألف دولار على فوز الأرجنتين ضد المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء.

وكانت احتمالات المراهنات عند 1.13 دولار، والذي كان سيحقق عائدًا للمشجع بقيمة 180800 دولار، (90 ألف جنيه استرليني)، وهو ما يمثل ربحًا قدره 20 ألف دولار (16 ألف جنيه استرليني) مقارنة بالمبلغ الضخم الذي وضعه.

وراهن الكثير على فوز منتخب الأرجنتين قبل بداية البطولة، ولكن المنتخب السعودي حقق فوز تاريخي في أول مفاجآت مونديال قطر 2022.