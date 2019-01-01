فوزي لقجع يزور معسكر الوداد ويحفزه قبل موقعة الترجي

الوداد يستعد لمواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

حرص فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، على مساندة ومؤازرة الوداد قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الترجي.

ويستضيف الوداد نظيره الترجي، مساء الجمعة في ذهاب نهائي دوري الأبطال، على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

وزار لقجع معسكر وداد الأمة مساء أمس، وحرص على إجراء حديث مطول مع اللاعبين والجهاز الفني، وحثهم على تحقيق الفوز في المباراة الهامة.

وطلب رئيس الاتحاد المغربي، من اللاعبين بذل أقصى ما في وسعهم في اللقاء، لتحقيق نتيجة إيجابية تساعدهم في مباراة الإياب.

ومن المنتظر ان تكون مباراة الإياب بين الفريقين، مساء الجمعة 31 مايو الجاري، على الملعب الأوليمبي في رادس.

الجدير بالذكر أن نهائي النسخة الحالية من البطولة، سيكون النهائي بين آخر بطلين في دوري الأبطال، حيث حقق الترجي لقب البطولة في العام الماضي، بينما تمكن وداد الأمة، من معانقة الاميرة السمراء، في العام قبل الماضي.