فورلان: جواو فيليكس يمتلك مستقبلًا كبيرًا

دييجو فورلان يتنبأ بمستقبل باهر لجواو فيليكس مع أتليتيكو مدريد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال أسطورة الكرة الأوروجويانية ونجم نادي أتليتيكو مدريد سابقًا دييجو فورلان إن جواو فيليكس ينتظره مستقبلًا كبيرًا.

وكان ديربي مدريد الودي الذي فاز به أتليتيكو مدريد على ريال مدريد بسبعة أهداف لثلاثة هو بداية ظهور النجم البرتغالي الشاب مع الروخيبلانكوس.

وفي ظل الإشادة باللاعب الشاب، قال دييجو فورلان إن كل ما يقال حول جواو فيليكس الآن من كلمات مديح سيتضاعف خلال السنوات المقبلة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 29, 2019

وأضاف: "جواو يتمتع بإمكانيات هائلة مقارنة بسنه الصغير، هو قادر على إثبات ذلك للجميع منذ موسمه الأول مع أتليتيكو مدريد"

وتابع: "مع دييجو سيميوني أيضًا سيحصل النجم الشاب على حريته، لقد حدث ذلك في الكثير من التجارب الصاعدة التي مرت على التشولو في السنوات الأخيرة"

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يذكر أن جواو فيليكس قد بات أغلى صفقة انتقال في تاريخ أتليتيكو مدريد بعدما تعاقد معه الروخيبلانكوس قادمًا من بنفيكا مقابل 120 مليون يورو.