"فورزا إنتر دائمًا" .. حكيمي لا ينسى الأفاعي في احتفالات المغرب!

أشرف حكيمي وفي لإنتر.

أظهر أشرف حكيمي ظهير أيمن منتخب المغرب وباريس سان جيرمان، حبه لناديه السابق إنتر ميلانو، خلال احتفالات اللاعبين بالتأهل التاريخي لأسود الأطلس في كأس العالم 2022 قطر.

حكيمي قاد منتخب بلاده للتأهل للمرة الأولى في تاريخهم إلى ربع نهائي المونديال بإقصاء إسبانيا من دور ال16، بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.

وخلال بث مباشر لاحتفالات اللاعبين المغاربة في الحافلة أثناء عودتهم إلى مقر المعسكر، وجه حكيمي رسالته إلى كاميرا الهاتف صارخًا: "فورزا إنتر دائمًا".

اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لعب لموسم وحيد في صفوف إنتر ميلانو ساهم خلاله باستعادة لقب الدوري الإيطالي إلى خزائن النيراتزوري بعد غياب 11 عامًا قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 مقابل حوالي 60 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن منتخب المغرب سيلاقي البرتغال يوم السبت القادم في دور ربع النهائي من كأس العالم 2022.