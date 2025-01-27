“لن يجدد الآن”.. نجم شباب ريال مدريد يربك حسابات الملكي!

لاعب ريال مدريد الشاب يضع فريقه في ورطة...

أفادت تقارير صحفية أن خيسوس فورتيا، نجم ريال مدريد الشاب، رفض تجديد تعاقده مع الفريق الملكي، في الوقت الحالي بالرغم من انتشار أنباء عن اتفاق الطرفين على التجديد.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن فورتيا، صاحب الـ 17 عامًا، قرر تأجيل حسم تجديد عقده حتى الصيف المقبل، بسبب عدم رضاه عن قلة مشاركته مع الفريق الأول.

ومن المنتظر أن يتم فورتيا، عامه الـ 18 في شهر مارس المقبل، وحينها كان سيوقع على عقده الاحترافي مع ريال مدريد، وفقًا للاتفاق مع إدارة الميرينجي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وينتهي عقد فورتيا، الحالي مع ريال مدريد، في صيف 2026 وستحاول إدارة فريقه، إما إقناعه بالتمديد، أو عرضه للبيع في الصيف المقبل لتحقيق أي استفادة ماديه، قبل رحيله بالمجان.

جدير بالذكر أن بعد إصابة كارباخال، ارتبط فورتيا، بالمشاركة مع الفريق الأول في مركز الظهير الأيمن، وبالفعل تدرب مع الميرينجي في أكتوبر الماضي، إلا أنه لم يحصل على فرصة للمشاركة في المباريات.