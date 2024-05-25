فودين يفجر المفاجأة: والدي وشقيقي يشجعان عدو مانشستر سيتي!

من يدعم الثنائي؟

فجر فيل فودين، نجم مانشستر سيتي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تشجيع عائلته الفريق الغريم مانشستر يونايتد.

وقال فودين في تصريحات قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت، إن والده وشقيقه من مشجعي مانشستر يونايتد.

وأضاف في تصريحات لبي بي سي: "لدي اثنان من أفراد عائلتي من مشجعي يونايتد، والدي من مشجعي مانشستر يونايتد، إنه هادئ بعض الشيء في الوقت الحالي. آمل أن أغيره (لتشجيع السيتي) لكنه يتمسك بكلمته".

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وتمكن مانشستر يونايتد من التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب غريمه مانشستر سيتي في موقعة الديربي اليوم السبت على ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية لندن.

وحسم يونايتد المباراة بنتيجة 2-1 عن طريق الثنائي الشاب أليخاندرو جارناتشو وكوبي ماينو في الدقيقتين 30 و39، بينما أحرز دوكو هدف السيتي الوحيد في الدقيقة 87، ليحصد الفريق الأحمر لقب الكأس رقم 13 في تاريخه، ويقترب من آرسنال، البطل التاريخي للمسابقة (14).

يشار إلى أن فودين حصل مؤخرا على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، الذي ساهم بشكل كبير في حسمه، للموسم الرابع على التوالي.