نجم مانشستر سيتي يعترف: ليفربول يبدو مرعبًا!

نجم مانشستر سيتي يعترف بقوة ليفربول...

اعترف فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، بقوة ليفربول، قبل المواجهة المرتقبة للفريقين في الدوري الإنجليزي،

ويستضيف ليفربول، نظيره مانشستر سيتي، مساء غد الأحد ضمن قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي، على ملعب آنفيلد.

ويعاني مانشستر سيتي، بشكل كبير هذا الموسم، خاصة بعد أن خسرت كتيبة بيب جوارديولا، خمس مباريات على التوالي، قبل أن يتعادل في المباراة الماضية أمام فينورد، بثلاثة أهداف لكل فريق.

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وقال فودين في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز" الإنجليزية: "نعم ليفربول، يبدو فريقًا مرعبًا بصراحة، الجميع يعرف جودتهم، ستكون مباراتنا معهم تحديًا كبيرًا ونحن مستعدون لذلك".

وتابع: "من الواضح للجميع أننا نتعرض لمشاكل وإصابات، ولكن لا يمكننا أن نجعل هذا عذرًا لنا، وفي نفس الوقت الجميع يعلم أن الفريق لو كان بأكمله جاهزًا ربما كانت النتائج ستختلف، أنا متأكد من أننا سنكون بخير بمجرد أن نبدأ في حصد النقاط مرة أخرى".

وأضاف: "عندما نخسر نعقد اجتماعات ونتحدث معًا كفريق، أننا بحاجة إلى تصحيح الأمور، إنها عقليتنا، لا يزال جوعنا وتعطشنا للألقاب موجود وهو أمر جيد أن تراه موجودًا بعد كل تلك البطولات التي حققناها".

جدير بالذكر أن ليفربول، يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي، في المركز الرابع ومعه 23 نقطة، وبفارق الأهداف عن برايتون صاحب المركز الخامس.