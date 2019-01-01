فودين لا يتمنى رحيل سيلفا عن مانشستر سيتي

فودين يتمنى استمرار ديفيد سيلفا مع مانشستر سيتي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال نجم مانشستر سيتي الصاعد فيل فودين إنه لا يتمنى رحيل ديفيد سيلفا عن صفوف الفريق في الوقت الحالي.

وكانت العديد من المصادر قد تنبأت باحتمالية خروج سيلفا من حسابات بطل البريميرليج بداية من الموسم الجديد.

وحول ذلك، أكد فيل فودين أن وجود لاعب بحجم سيلفا داخل الفريق مفيد على أكثر من مستوى للمنظومة وللاعبين الشباب.

وقال فودين: "لقد لعبت مع مانشستر سيتي لفترة ليست بالكبيرة، وخلالها احتجت إلى الاختلاط ببعض الأسماء داخل النادي من أجل التأقلم"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 26, 2019

وأضاف: "كان ديفيد سيلفا أحد أهم من اعتبرت نفسي محظوظًا بأنني لعبت بجانبهم في بداية مسيرتي، لقد تعلمت منه كثيرًا على المستوى الشخصي"

وتابع: "وجود سيلفا في الفريق مفيد حاليًا حتى وإن تقلصت أدواره بحكم تقدمه في العمر، ولكن عامل الخبرة لديه يفيد الفريق في جميع المنافسات الكبرى والمباريات الكبيرة"

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يذكر أن ديفيد سيلفا كان قد لعب موسمًا متوسطًا خلال الموسم المنصرم، وذلك مقارنة بما اعتادت الجماهير على رؤيته من النجم الإسباني.