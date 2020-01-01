فوتبول مانجر 2021: أبرز المواهب الصاعدة في جميع المراكز

تعرف على أبرز المواهب الصاعدة حول العالم في جميع المراكز سواءً المهاجم أو وسط الملعب أو المدافع أو حارس المرمى في لعبة فوتبول مانجر 2021..

عندما يتعلق الأمر بالبناء للمستقبل في لعبة فوتبول مانجر، فإن المهمة تكمن في تحديد أفضل اللاعبين الشباب الذين لديهم القدرة على أن يصبحوا من الطراز العالمي مستقبلًا.

يتطلب اكتشاف ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو التاليين بناء شبكة استكشافية فعالة وأحيانًا يتعين عليك إلقاء الشبكة على نطاق واسع لاكتشاف الشيء الكبير القادم.

هناك الكثير من المراهقين والأطفال الذين يمتلكون القدرة على الوصول إلى القمة، لكنهم أيضًا يحتاجون إلى رعاية مواهبهم من خلال التدريب المناسب، والأهم من ذلك اللعب مع الفريق الأول.

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لمساعدتك على البدء ، قمنا بتجميع قائمة بأفضل المهاجمين الرائعين ولاعبي الوسط والمدافعين وحراس المرمى في لعبة فوتبول مانجر 2021.

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تضم هذه القائمة فقط اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا في اللعبة، مما يعني أنها تستثني أمثال إرلينج هالاند وجواو فيليكس وجادون سانشو، الذين يخرجون من فئة الشباب الواعد.

على الرغم من وجود الكثير من النجوم المعروفة في القائمة، فقد قمنا أيضًا بتضمين مجموعة من اللاعبين المتاحين للشراء بسعر رخيص نسبيًا ويتم سرد اللاعبين حسب السعر.

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أفضل المهاجمين الصاعدين في فوتبول مانجر 2021

اللاعب السن المركز الجنسية النادي القيمة ماسون جرينوود 18 مهاجم وجناح إنجلترا مانشستر يونايتد 30 مليون جنيه استرليني أنسو فاتي 17 مهاجم وجناح إسبانيا برشلونة 21.2 مليون جنيه استرليني جابرييل مارتينيلي 19 جناح ومهاجم البرازيل آرسنال 19.3 مليون جنيه استرليني ميرون بوادو 19 جناح ومهاجم هولندا ألكمار 7.75 مليون جنيه استرليني جواو بيدرو 19 جناح ومهاجم البرازيل واتورد 6.25 مليون جنيه استرليني رودريجو 19 جناج ومهاجم البرازيل ريال مدريد 6 مليون جنيه استرليني تروي باروت 18 مهاجم جمهورية أيرلندا توتنهام (إعارة لميلويل) 5 مليون جنيه استرليني فاكوندو بيليستري 18 مهاجم وجناح أوروجواي مانشستر يونايتد 5 مليون جنيه استرليني علي أكمان 18 مهاجم تركيا بورصا سبور 2.4 مليون جنيه استرليني يوسف بادجي 18 مهاجم السنغال كلوب بروج 2.6 مليون جنيه استرليني فابيو سيلفا 18 مهاجم البرتغال وولفرهامبتون 2.2 مليون جنيه استرليني كايو خورخي 18 مهاجم البرازيل ساوباولو 1.3 مليون جنيه استرليني جوشوا زيركزي 18 مهاجم هولندا بايرن ميونخ 1.1 مليون جنيه استرليني مايتاس أريزو 17 مهاجم أوروجواي ريفر بليت مونتيفيدو مليون جنيه استرليني كريم أديمي 18 مهاجم وجناح ألمانيا ريد بول سالزبورج مليون جنيه استرليني لاوتارو أوفاندو 17 مهاجم الأرجنتين أرجنتينيوس جونيورز 0.8 مليون جنيه استرليني فيتشينو ميليتشو 19 مهاجم إيطاليا تورينو 0.8 مليون جنيه استرليني بيترو بيليجري 19 مهاجم إيطاليا موناكو 0.7 مليون جنيه استرليني لاسينا تراوري 19 مهاجم بوركينا فاسو أياكس 0.6 مليون جنيه استرليني سيباستيانو إسبوسيتو 18 مهاجم إيطليا إنتر (معار لسبال) 0.6 مليون جنيه استرليني جو جيلهاردت 18 مهاجم إنجلترا ليدز يونايتد 0.4 مليون جنيه استرليني جونكالو راموس 19 مهاجم البرتغال بنفيكا 0.4 مليون جنيه استرليني ليام ديلاب 17 مهاجم إنجلترا مانشستر سيتي 0.3 مليون جنيه استرليني عماد ديالو 18 مهاجم ساحل العاج أتالانتا 0.2 مليون جنيه استرليني ماركوس ليوناردو 17 مهاجم البرازيل ساوباولو 0.2 مليون جنيه استرليني كريستيان أوليفيرا 18 مهاجم أوروجواي ألميريا 0.2 مليون جنيه استرليني بريان أودوي 17 مهاجم غانا ساسوولو 0.1 مليون جنيه استرليني خوردي إسكوبار 18 مهاجم إسبانيا ألميريا 0.1 مليون جنيه استرليني راؤول مورو 17 مهاجم إسبانيا لاتسيو 0.1 مليون جنيه استرليني يرمي بينو 17 مهاجم إسبانيا فياريال 0.1 مليون جنيه استرليني إلياس شاكور 16 مهاجم إسبانيا برشلونة 0.06 مليون جنيه استرليني أندرياس جارسيا 17 مهاجم إسبانيا فالنسيا 0.04 مليون جنيه استرليني

أفضل لاعبي وسط الملعب الصاعدين في فوتبول مانجر 2021

اللاعب العمر المركز الجنسية النادي القيمة كالوم هودسون أودوي 19 وسط الملعب إنجلترا تشيلسي 25.9 مليون جنيه استرليني بوكايو ساكا 18 وسط الملعب إنجلترا آرسنال 25.9 مليون جنيه استرليني كيرتس جونز 19 وسط الملعب إنجلترا ليفربول 7.3 مليون جنيه استرليني إدواردو كامافينجا 17 وسط الملعب فرنسا رين 6.5 مليون جنيه استرليني دومينيك سوبوسلاي 19 وسط الملعب المجر سالزبورج 5.7 مليون جنيه استرليني جايدن براف 17 وسط الملعب هولندا مانشستر سيتي 5 مليون جنيه استرليني هارفي إليوت 17 وسط الملعب إنجلترا ليفربول 5 مليون جنيه استرليني أندير بارينتكسيا 18 وسط الملعب إسبانيا ريال سان سيباستيان 3.9 مليون جنيه استرليني فيليب ستيفانوفيتش 17 وسط الملعب صربيا مانشستر سيتي 2.2 مليون جنيه استرليني ريان جرافينبيرش 18 وسط الملعب هولندا أياكس 1.6 مليون جنيه استرليني إدي سالسيدو 18 وسط الملعب إيطاليا إنتر (معار لفيرونا) 1.3 مليون جنيه استرليني يونس موسى 17 وسط الملعب أمريكا فالنسيا 1.2 مليون جنيه استرليني تشارلس دي كيتيلايري 19 وسط الملعب بلجيكا بروج 1.1 مليون جنيه استرليني جودي بيلينجهام 17 وسط الملعب إنجلترا بوروسيا دورتموند 1.1 مليون جنيه استرليني جونزالو بلاتا 19 وسط الملعب كولومبيا سبورتينج مليون جنيه استرليني سيرجيو جوميز 19 وسط الملعب إسبانيا بوروسيا دورتموند (معار لهويسكا) 0.8 مليون جنيه استرليني إيمانويل فيجناتو 19 وسط الملعب إيطاليا بولونيا 0.7 مليون جنيه استرليني كاراموكو ديمبيلي 17 وسط الملعب إنجلترا سيلتيك 0.7 مليون جنيه استرليني جيورجي تسيتايشفيلي 19 وسط الملعب أوكرانيا دينامو كييف 0.4 مليون جنيه استرليني تياجو دانتاس 19 وسط الملعب البرتغال بنفيكا 0.2 مليون جنيه استرليني أجيدان هاسيتش 17 وسط الملعب البوسنة بشكتاش 0.2 مليون جنيه استرليني هانيبال 17 وسط الملعب فرنسا مانشستر يونايتد 0.2 مليون جنيه استرليني لايكس موريبا 17 وسط الملعب إسبانيا برشلونة 0.1 مليون جنيه استرليني بيير دوموه 16 وسط الملعب بلجيكا جنك 0.1 مليون جنيه استرليني جاهكيلي مارشال روتي 16 وسط الملعب كندا تورنتو 0.1 مليون جنيه استرليني برونو تافاريز 18 وسط الملعب البرتغال سبورتينج 0.07 مليون جنيه استرليني هوجو جونزاليس 17 وسط الملعب إسبانيا فالنسيا 0.06 مليون جنيه استرليني ليساندرو تراموني 17 وسط الملعب فرنسا كالياري 0.05 مليون جنيه استرليني جافي 15 وسط الملعب إسبانيا برشلونة 0.04 مليون جنيه استرليني ويليفريد جنونتو 16 وسط الملعب إيطالسا زيورخ 0.03 مليون جنيه استرليني بيبي 16 وسط الملعب اليابان ريال مدريد 0.03 مليون جنيه استرليني مالامين إيفكيلي 16 وسط الملعب فرنسا موناكو 0.03 مليون جنيه استرليني

أفضل المدافعين الصاعدين في فوتبول مانجر 2021

اللاعب العمر المركز الجنسية النادي القيمة إيريك جارسيا 19 مدافع إسبانيا مانشستر سيتي 22.6 مليون جنيه استرليني براندون ويليامز 19 مدافع إنجلترا مانشستر يونايتد 19.7 مليون جنيه استرليني طارق لامبتي 19 مدافع إنجلترا برايتون 15.9 مليون جنيه استرليني ويليام ساليبا 19 مدافع فرنسا آرسنال 11.6 مليون جنيه استرليني ويسلي فوفانا 19 مدافع فرنسا ليستر سيتي 11.6 مليون جنيه استرليني سيرجينيو ديست 19 مدافع أمريكا برشلونة 10 مليون جنيه استرليني إيثان أمبادو 19 مدافع ويلز تشيلسي (معار لشيفيلد يونايتد) 8.1 مليون جنيه استرليني تيدين مينجي 18 مدافع إنجلترا مانشستر يونايتد 7.1 مليون جنيه استرليني ألفونسو ديفيس 19 مدافع كندا بايرن ميونخ 6 مليون جنيه استرليني نونو مينديش 18 مدافع البرتغال سبورتينج 4.5 مليون جنيه استرليني جيرمي فريمبونج 19 مدافع هولندا سيلتيك 4.3 مليون جنيه استرليني إيثان لاريد 18 مدافع إنجلترا مانشستر يونايتد 4.3 مليون جنيه استرليني بنوا بادياشيلي 19 مدافع فرنسا موناكو 2.4 مليون جنيه استرليني رايان آيت نوري 19 مدافع فرنسا آنجيه 2.2 مليون جنيه استرليني أندريا بابيتي 18 مدافع إيطاليا بريشيا 1.6 مليون جنيه استرليني نوح كاتيرباخ 19 مدافع ألمانيا كولن مليون جنيه استرليني جوساكو جفارديول 18 مدافع كرواتيا لايبزيج 0.9 مليون جنيه استرليني ستراهينيا بافولفيتش 19 مدافع صربيا موناكو 0.9 مليون جنيه استرليني آرون هيكي 17 مدافع اسكتلندا بولونيا 0.8 مليون جنيه استرليني جورج بيلو 18 مدافع أمريكا أتالانتا يونايتد 0.8 مليون جنيه استرليني توماس استيفيز 18 مدافع البرتغال بورتو 0.03 مليون جنيه استرليني تيموثي بيمبيلي 17 مدافع فرنسا باريس سان جيرمان 0.2 مليون جنيه استرليني ديفيني رينشه 17 مدافع هولندا أياكس 0.2 مليون جنيه استرليني يان كوتو 18 مدافع البرازيل مانشستر سيتي 0.2 مليون جنيه استرليني تانجي نيانزو 18 مدافع فرنسا بايرن ميونخ 0.01 مليون جنيه استرليني ألفارو كاريلو 18 مدافع إسبانيا ريال مدريد 0.04 مليون جنيه استرليني ماكس نورمان ويليامسن 17 مدافع النرويج كريستيانسوند 0.02 مليون جنيه استرليني

أفضل حراس المرمى الصاعدين في فوتبول مانجر 2021