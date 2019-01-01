فيديو - حارس الاتحاد يُطلق على نجله اسم مهاجم التعاون

نشر اللاعب فيديو سريع مع نجله الصغير بلقاسم

ماجد جزر فيسبوك تويتر

أطلق حارس مرمى نادي اتحاد جدة السعودي فواز القرني أسم المهاجم الكاميروني "تاوامبا" على نجله في فيديو نشره اللاعب غبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر اللاعب فيديو سريع مع نجله الصغير بلقاسم وهو يُناديه بـ "تاوامبا" مهاجم وهداف نادي التعاون السعودي.

وعاد القرني إلى جدة عقب نهاية فترة التوقف الدولي وتواجده مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لينخرط في تدريبات فريقه.

الاتحاد تنتظره مواجهة في الدوري السعودي للمحترفين يوم السبت أمام نادي ضمك ضمن منافسات الجولة الثالثة.

كما تنتظر الفريق مواجهة من العيار الثقيل أمام نادي الهلال يوم الثلاثاء المُقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بنتيجة التعادل السلبي.