فواز القرني: إذا هبط الاتحاد ستكون وصمة عار علينا جميعًا

الاتحاد يتكبد هزيمة جديدة أمام الهلال بالدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث فواز القرني، حارس اتحاد جدة السعودي، عن الهزيمة أمام الهلال، ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق الهلال الفوز على الاتحاد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال القرني في تصريحات تلفزيونية: "قدمنا مباراة جيدة أمام الهلال ولكن الحظ لم يمكنا من إحراز أي أهداف أمام متصدر الدوري، ونسعى للهروب من دائرة الهبوط".

وأضاف: "إذا حدث أي شيء للاتحاد في الموسم الحالي، ستكون وصمة عار لنا جميعًا، والمباريات المقبلة يجب أن نقاتل من أجل بقاء الاتحاد في الدروي".

وعن مواجهة الأهلي في الجولة المقبلة، قال القرني أن عليهم أن يظهروا بشكل أفضل من ذلك، وتحقيق نتيجة إيجابية تخرجهم من المنطقة المظلمة في الدوري.

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ويحتل الاتحاد المركز الـ15 في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد موسم للنسيان للعميد بدأ بهزائم كثيرة متتالية لواحد من أعرق أندية السعودي.