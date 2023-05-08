فهد بن نافل يخطف صفقة النصر .. ومسلي آل معمر يرد بالتفاوض مع مدرب الهلال

اشتعل الصراع بين ناديي الهلال والنصر؛ لخطف مجموعة من أبرز الصفقات، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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اقترب مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، من خطف واحدة من أهم صفقات النصر، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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والهلال يعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023؛ حيث ودع المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع خسارة نهائي دوري أبطال آسيا.

وأعلنت صحيفة "عكاظ"، اقتراب الإدارة الهلالية، من التوقيع مع المدرب الإسباني لويس إنريكي؛ والذي كان أحد أهم أهداف النصر، في الصيف.

وكشفت الصحيفة، عن أن تعاقد الهلال مع إنريكي؛ يأتي لإرضاء الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وإقناعه بالانتقال إلى الفريق، الموسم القادم.

ومن ناحيته، رد مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، على اقتراب الهلال من خطف المدرب الإسباني؛ بفتح خط مفاوضات مكثف، مع المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم.

وحسب صحيفة "Foot Mercato"، وضع آل معمر، جارديم كـ"أحد أبرز المرشحين" لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، الذي يضم في صفوفه، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

جدير بالذكر أن جارديم، حقق دوري أبطال آسيا 2021، مع نادي الهلال، قبل أن ينتقل إلى شباب الأهلي دبي، ويقوده إلى لقب دوري أدنوك الإماراتي.

Shahid