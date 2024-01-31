جدل كبير حول فهد بن نافل .. القصة كاملة لرحيله عن الهلال من أجل اتحاد الكرة!

تعرف على حقيقة إقالة فهد بن نافل ليحل بدلًا من المسحل

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أصبح اسم فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية، بعد أن تفجرت مسألة رحيله عن الزعيم.

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وفجر الإعلامي سعود الصرامي عبر حسابه على تطبيق "تيك توك" مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أعلن عن أن فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، سيرحل عن منصبه خلال الأيام القادمة.

وقال الصرامي عبر حسابه: "هناك رئيس نادي كبير في الرياض، حقق الكثير من البطولات، سيتم تكريمه لنهاية مشواره مع ناديه وللإنجازات التي حققها مع ناديه من بطولات وإنجازات".

ومن جانبه، كشف الإعلاميان خلف الكويكب وسيف السيف عبر منصة "إكس" أن كل ما يتم تداوله بشأن إقالة ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وتعيين فهد بن نافل رئيس الهلال بدلًا منه مجرد شائعات.

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وانتشرت تلك الأخبار، بعد وداع المنتخب السعودي لبطولة كأس أمم آسيا 2023، على يد المنتخب الكوري الجنوبي في دور الـ16.

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