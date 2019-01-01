رئيس الهلال الجديد يُفاضل بين ثلاثة مدربين ويبدأ التحضير لسوق الانتقالات

عقب انتخابه رسميًا كرئيس للزعيم الأزرق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

بدأ فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة الهلال الجديد العمل بشكل سريع عقب انتخابه رسميًا كرئيس للزعيم الأزرق.

تقارير مُقربة من صفوف الموج الأزرق أشارت إلى أن بن نافل، بدأ مهام عمله بالمفاضلة بين ثلاثة أسماء مدربين منها اسمان أوروبيان والآخر لاتيني.

الهلال يبحث حاليًا عن مدير فني جديد من أجل تعويض المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

لاعب @Alhilal_FC كارلوس إدواردو ومدرب #الوحدة السابق والمرشح لتدريب الزعيم كاريلي.

(📸: IG/c.edu3) pic.twitter.com/QwmYWdEIMs — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 18, 2019

نادي الهلال، أعلن أمس الثلاثاء، عن فوز فهد بن نافل بمنصب رئيس مجلس إدارة النادي بالانتخاب لمدة أربعة أعوام، حيث حصل على عدد 15.061 من الأصوات، مقابل حصول موسى بن عبد العزيز الموسى على 612 صوتًا.

على الجانب الأخر، بدأ بن نافل تحركاته بتجديد عقود كل من الثلاثي متعب المفرج، محمد جحفلي، سالم الدوسري.

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يُذكر أن بن نافل كان قد صرح عقب فوز برئاسة الهلال قائلاً : "أشكر أعضاء الجمعية العمومية على رأسهم الأمير الوليد بن طلال لانتخابهم القائمة المرشحة برئاستي، وأسأل المولى القدير أن يمدنا بتوفيقه وسداده لمواصلة زعامة الهلال وريادته على جميع الأصعدة".