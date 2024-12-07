فيديو | رئيس الهلال يدخل في مشادة مع الحكم .. ومدرب الرائد يتشاجر ويفقد أعصابه!

شاهد ما حدث عقب مباراة الهلال والرائد

شهدت نهاية مباراة الهلال والرائد، أحداثًا ساخنة خارج الخطوط، بطلها كان فهد بن نافل رئيس الهلال، وأودير هيلمان المدير الفني لنادي الرائد.

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وحقق الهلال الفوز على نظيره الرائد بثلاثية مقابل هدفين، في مواجهة كانت صعبة على الزعيم، بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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ونشر حساب "الميدان الرياضي" على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه فهد بن نافل وهو يقف خارج الخطوط منتظرًا المجري تاماس بوجنار حكم لقاء الهلال ضد الرائد.

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ودخل رئيس الهلال في مشادة كلامية مع الحكم المجري، الذي لم يرد عليه، ودخل إلى غرفته دون النظر أو الحديث مع فهد بن نافل.

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ووجد رئيس الهلال مدرب الرائد دخل في شجار مع أحد المتواجدين، ليتدخل فهد بن نافل وفهد المفرج المدير التنفيذي لكرة القدم بالزعيم، ليقوم بإبعاد هيلمان واصطحابه إلى غرفة ملابس الرائد.