خاص | بعد سفر فهد بن نافل المفاجئ .. الهلال يحسم جدل التعاقد مع "موهبة" وست هام

اللاعب ارتبط اسمه بالانتقال إلى دوري روشن السعودي بقوة..

أثار فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال "غير الربحية"، الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ بعد سفره المفاجئ إلى العاصمة الإنجليزية "لندن"، خلال اليومين الماضيين.

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الإعلامي الرياضي أحمد العجلان أكد أن سفر ابن نافل إلى لندن، جاء من أجل التعاقد مع أجنبي "تحت السن"؛ في الوقت الذي زعمت فيه العديد من التقارير الصحفية أن هذا اللاعب، هو البرازيلي لويس جيلهيرم، جناح نادي وست هام يونايتد.

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وفي هذا السياق.. كشف نادي الهلال مساء اليوم الجمعة، عن حقيقة اهتمامه بالتعاقد مع جيلهيرم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية "يناير 2025".

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مصدر هلالي نفى في تصريحات خاصة مع "فوتبول كو"، وجود أي اهتمام من إدارة الزعيم، بالتعاقد مع الموهبة البرازيلية البالغ من العمر 18 سنة.

وشدد المصدر على أن اسم لويس جيلهيرم، لم يُطرح على طاولة تعاقدات الهلال أبدًا؛ لا من قِبل إدارة النادي أو جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

جيلهيرم الذي يجيد في الجناحين الأيمن والأيسر إلى جانب صناعة اللعب، بدأ مسيرته الكروية في نادي بالميراس، قبل الانتقال إلى وست هام صيف عام 2024؛ إلا أنه لم يستطع إثبات نفسه، حيث اكتفى بالمشاركة في 5 مباريات رسمية - بواقع 43 دقيقة فقط -، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.