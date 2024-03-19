فهد الهريفي يكشف .. حقيقة "رئاسة" محمد الخريجي للنصر وخطته للعمل في النادي

فهد الهريفي يكشف الحقائق لجماهير النصر..

SHAHID

في اليومين الماضيين، كثر الحديث في الوسط الرياضي السعودي، عن رحيل مسلي آل معمر، من رئاسة مجلس إدارة شركة نادي النصر "غير الربحية"، مع إجراء تغييرات عديدة في المنظومة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبالتزامن مع هذا الحديث.. أثار أسطورة النصر فهد الهريفي، جدلًا واسعًا؛ عندما نشر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، صورة رجل الأعمال الشهير محمد الخريجي، مع تعليق "يستاهل".

البعض فسر هذا المنشور؛ بأنه تسريب للقرار المنتظر، بتولي الخريجي رئاسة نادي النصر، خلفًا لمسلي آل معمر، الذي من المرجح رحيله عن منصبه، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

لكن.. الهريفي نشر رسالة جديدة عبر حسابه بـ"إكس"؛ قائلًا فيها: "لم أقصد من خلال هذه التغريدة، اقتراب محمد الخريجي من رئاسة نادي النصر".

وأكد أسطورة العالمي، على صعوبة تولي الخريجي رئاسة النادي، في الوقت الحالي، نظرًا لانشغاله الكبير بأعماله الخاصة.

وبخصوص سعيه لتولي منصب في النصر.. رد فهد الهريفي بشكل ساخر على أحد متابعيه؛ قائلًا: "تكفي.. أدعي في هذه الأيام الفضيلة، أنه ما يتحقق"؛ في تأكيد صريح على عدم رغبته في العمل بالنادي.

جدير بالذكر أن نتائج النصر، تراجعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة؛ حيث ودع الفريق الأول، مسابقة أبطال آسيا من دور ربع النهائي، مع الابتعاد بـ12 نقطة كاملة عن نادي الهلال، متصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

SHAHID