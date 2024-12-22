"عنده موقف منه" .. فهد الهريفي يلمح بـ"تجاهل" رينارد المتعمد للاعب الهلال في قائمة كأس الخليج

الأخضر يواصل التعثر مع هيرفي رينارد..

ألمح فهد الهريفي، أسطورة نادي النصر، بنقطة خطيرة، حول الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، بشأن إمكانية تعمده تجاهل بعض الأسماء، للمشاركة في قائمة الأخضر ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

المنتخب السعودي واصل ترنحه مع رينارد، بعد عودته لقيادة الأخضر في ولايته الثانية، حيث خسر الأخضر أمام البحرين بنتيجة (2-3)، في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثانية، والتي أقيمت على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وقال الهريفي، عبر برنامج "رياضة سكوب"، إن رينارد "عنده موقف معين" تجاه متعب الحربي، ظهير الهلال، ولم يقم باستدعائه منذ أن كان في صفوف الشباب، الأمر الذي دفع الإعلامي مسفر الخثعمي، للوقوف عند نقطة تعمد مدرب السعودية، استبعاد أسماء معينة من صفوف الأخضر.

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وتساءل الخثعمي حول ما إذا لدى رينارد موقف تجاه بعض اللاعبين، مثل عبد الله المعيوف، حارس الشباب، وعبد الرحمن غريب، جناح النصر، وكذلك متعب الحربي، الذي يلعب في الهلال بديلًا لرينان لودي، ورغم ذلك إلا أن رينارد قام باستدعاء ياسر الشهراني على حسابه.

وأضاف الهريفي أن رينارد لا يريد تجربة وجوه جديدة، والمشكلة أن اللاعبين المعتاد على ضمهم، أخذوا الوقت الكافي، وقلّ الشغف والثقة بالنفس لديهم، في الوقت الذي كانت فيه بطولة كأس الخليج، بمثابة فرصة ذهبية لتجربة أسماء جديدة تملك الروح والحماس.

وأعرب الهريفي عن أمله في تغيير رينارد لبعض قناعاته في المباريات المُقبلة، وعدم الاعتماد على الثلاثي محمد كنو وعبد الإله المالكي وعبد الله الحمدان، مؤكدًا أن المنتخب السعودي شهد خللًا واضحًا أمام البحرين، بعدم وجود ساتر دفاعي وغياب التنظيم.

وتساءل نجم النصر السابق، بشأن جدوى المعسكر المقام في الرياض لمدة أسبوعين، قبل المشاركة في خليجي 26، والذي طلبه رينارد لتصحيح الأخطاء التي تسبب فيها المدرب السابق روبرتو مانشيني، في حين أن المنتخب مع رينارد ضائع أكثر، ولا يملك التركيز أو الشغف، وفي النهاية حقق الأخضر بداية غير مثالية في تلك البطولة، على حد وصفه.