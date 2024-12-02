بعد هجوم فهد الهريفي والجمهور عليه .. محمد فودة: لا لقلة الأدب وشخصنة الأمور!

المستشار التحكيمي لـ"أكشن مع وليد" يتعرض لحملة إثر آرائه بشأن ديربي الشباب والهلال..

خرج محمد فودة؛ المستشار التحكيمي ببرنامج "أكشن مع وليد"، للرد على الحملة الشرسة التي يتعرض لها على مدار اليومين الماضيين، على خلفية آرائه بشأن ديربي الرياض بين الشباب والهلال.

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الزعيم كان قد حقق الفوز أمام الليوث بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، في مباراة أحدثت جدلًا تحكيميًا كبيرًا بقيادة حكم الساحة التركي حليل أوموت ميلير.

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الجدل تركز في الأساس على لقطة طرد نادر الشراري؛ لاعب الشباب، بداعي عرقلة سالم الدوسري؛ جناح الهلال، بينما كان في طريقه للانفراد بالحارس عبدالله المعيوف، والتي انقسم حولها خبراء التحكيم بين مؤيد لقرار الحكم ومعارض، لكن فودة كان ضمن القلة المؤيدة وهو ما عرضه للكثير من الانتقادات.

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أمام هذه الانتقادات علق فودة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "النقد مقبول ومتاح إلا (قلة الأدب وشخصنة الأمور)".

يأتي هذا الرد في وقت كان أبرز منتقديه به فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق، الذي وجه له عبارات قاسية منها: "الكبر شين، فيا شيخ استح!".

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يذكر أن الشباب تقدم باحتجاج رسمي عقب المباراة على بعض قرارات الحكم، وأبرزها بالطبع طرد الشراري، في انتظار قرار لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.