"الكبر شين فاستح يا شيخ" .. فهد الهريفي يهاجم محمد فودة بقوة!

كلام المستشار التحكيمي في حلقة الأمس من "أكشن مع وليد" لم يعجب نجم النصر الأسبق..

اقتحم فهد الهريفي؛ نجم النصر السعودي، الجدل الدائر خلال الساعات الماضية بشأن القرارات التحكيمية في ديربي الشباب والهلال، الذي أقيم أمس السبت، مهاجمًا محمد فودة؛ المستشار التحكيمي ببرنامج "أكشن مع وليد" بقوة.

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الديربي حسمه الزعيم لصالحه بنتيجة (2-1)، على استاد الأمير خالد بن سلطان، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

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وشهدت المباراة حالتي طرد؛ الأول من نصيب السنغالي خاليدو كوليبالي؛ مدافع الأزرق، في الدقيقة 44 بالكارت الأحمر المباشر، إثر عرقلة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بينما كان في طريقه للانفراد بالحارس المغربي ياسين بونو، والثانية في الدقيقة 58 من نصيب نادر الشراري؛ لاعب الشباب، بالكارت الأصفر الثاني، بداعي عرقلة سالم الدوسري وإبطال هجمة خطيرة.

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لكن ما أثار الجدل تحديدًا هي واقعة طرد الشراري، إذ اتفق الكثير من خبراء التحكيم على عدم صحة الطرد، فيما أيد البعض قرار الحكم التركي حليل أموت ملير، لكن الهريفي اختص بحديثه فودة والذي كان ضمن الفئة الأولى، مؤكدًا أن لاعب الليوث استحق الطرد بالإنذار الثاني ولم ترتق الحالة للطرد المباشر.

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الهريفي وعبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أعاد نشر تغريدة حساب نادي الشباب الرسمي، الذي جمع بها آراء الحكام حول واقعة الطرد، وعلق عليها: "أرسلوها للفودة، وقولوا له يلبس نظارة الكبر شين، وترى الهلاليين يقولون له يا شيخ استح!!".

يذكر أن الشباب بهزيمة بالأمس تجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، فيما يحل الهلال ثانيًا بـ31 نقطة، خلف المتصدر الاتحاد بـ33 نقطة.