"هذا الثلاثي يجب أن يرحل" .. فهد الهريفي يُطالب الهلال بتغيير لاعبيه

هل يتحرك الهلال ويستغنى عن هذا الثلاثي؟

طالب فهد الهريفي نجم نادي النصر السابق، نادي الهلال بالتخلي عن 3 لاعبين في صفوفه خلال الوقت الحالي، وأن يُجري بعد التغييرات.

وقال الهريفي خلال تصريحات لبرنامج "رياضة سكوب": "جيسوس تحدث في المؤتمر عن مستوى علي البليهي في المنتخب، ولكننا نتحدث عن مستواه مع الهلال، ولا تعكس على أنه يجب الاعتماد عليه، ونفس الأمر على محمد كنو وعبد الله الحمدان".

وأضاف: "هناك لاعبين حان الوقت أن يغادروا، بينهم هذا الثلاثي، ولكل مرحلة لها ظروفها، والأندية الكبيرة لا تقف على أسماء اللاعبين".

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جاء ذلك بعد مستوى الهلال غير المقنع في مباراته ضد الاتحاد، والتي شهدت خسارته بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وانتقدت الجماهير مستويات بعض اللاعبين، أبرزهم علي البليهي الذي حملته الجماهير، مسؤولية تلقي الهلال لهدفين أمام الاتحاد.