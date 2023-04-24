خسف بمجهوده الأرض .. فهد الهريفي عن سلمان الفرج: كيف يكون هذا أفضل لاعب سعودي؟!

زهيرة عادل
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salman al farajsaudi NT Twitter
سلمان الفرجالهلالدوري روشن السعودي

نجم النصر الأسبق له رأي مختلف عن الكثيرين بشأن قائد الهلال والمنتخب السعودي

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رغم أن الإشادات تنهال على سلمان الفرج؛ قائد الهلال ومنتخب السعودي، من مختلف الأشخاص إلا أن فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق، قلل منه نهائيًا، ليس في مباراة واحدة، إنما في جميع مشاركاته!

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الفرج قاد الزعيم أمس الأحد، للتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز أمام الاتحاد بهدف من النيران الصديقة من أحمد حجازي، في الأشواط الإضافية.

وخلال تحليل الهريفي للقاء، عبر فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال: "الفرج كالعادة كل المباريات يكون سيئًا، ويقولون عنه في الأخير إنه أفضل لاعب سعودي!".

جدير بالذكر أن الفرج عائد حديثًا من إصابة أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهر، إذ تلاحقه الإصابات بشكل كبير في الموسم الجاري.

ويطالب البعض سلمان بالاعتزال والاكتفاء بما قدمه في الملاعب، في ظل كثرة غياباته، لكنه مصمم على استكمال مسيرته.

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