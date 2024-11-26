صرخات فهد الهريفي والجمهور أتت بثمارها .. النصر يعلن تعيين لاعبه السابق مساعدًا للمدير الرياضي

الخبر قوبل بفرحة عارمة من الجمهور النصراوي..

على مدار السنوات الأخيرة، كان فهد الهريفي؛ نجم النصر والمنتخب السعودي الأسبق، يخرج صارخًا بقوة تجاه مسؤولي العالمي، مطالبًا إياهم بضرورة الاستفادة من خدمات أبناء النادي وتعيينهم في مناصب مختلفة بدلًا من التهميش الذي يعانون منه، والأمر نفسه بالنسبة للجمهور، ويبدو أن الإدارة الحالية أخيرًا استجابت لهم، لكن ليس الهريفي هو الشخص المعين حديثًا في النادي.

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إدارة عبدالله الماجد "رئيس المؤسسة غير الربحية" والإيطالي جويدو فينجا "رئيس المؤسسة الربحية"، أعلنت بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، تعيين عمر هوساوي؛ لاعب الفريق الأسبق، في منصب مساعد المدير الرياضي لقطاع الفريق الأول لكرة القدم.

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ذاك النبأ قوبل بفرحة عارمة من الجمهور النصراوي، الذي يندد بعمل إدارة المؤسسة الربحية للنادي ويطالب بتنحية الأجانب، والاستفادة من خدمات المحليين من أبناء النادي.

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بل أكد الجمهور أن فرحته ستكتمل كذلك إذا أُعلن خلال الفترة المقبلة تعيين ماجد الجمعان؛ لاعب العالمي الأسبق، رئيسًا تنفيذيًا للنادي بدلًا من جويدو فينجا.

يذكر أن عمر هوساوي - صاحب الـ39 عامًا - اعتزل بنهاية الموسم الماضي بقميص الاتحاد، الذي قضى بين صفوفه أربع سنوات بعدما رحل عن النصر في صيف 2020.

وكان هوساوي قد انضم للعالمي في شتاء 2011، بينما كان ابن الـ25 عامًا، وقضى في صفوفه تسع سنوات، تخللتها إعارة للقادسية لمدة ستة أشهر فقط.

وتوج المدافع المعتزل مع العالمي بأربع بطولات؛ بواقع ثلاث بطولات دوري سعودي ولقب وحيد من كأس ولي العهد.