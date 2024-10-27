"يدعي الإصابة" .. فهد الهريفي يتهم إيمريك لابورت بالهروب من مباريات النصر

نجم النصر السابق يعود لإثارة الجدل

وجه فهد الهريفي، نجم وسط النصر المعتزل، اتهامًا خطيرًا لمدافع النصر، إيمريك لابورت، بادعاء الإصابة للهروب من المباريات.

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الهريفي اعتاد إثارة الجدل بتصريحاته المثيرة ضد نجوم النصر، وقد اتهم سابقًا بإثارة الفتنة في الفريق والبحث عن مصالح شخصية، لكن ذلك لم يُوقفه أبدًا وقد عاد لتلك التصريحات الليلة خلال حضوره في برنامج "سكوب".

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النجم الدولي السعودي السابق أكد خلال تصريحاته أن بعض اللاعبين، ولأسباب مختلفة، يتعمدون الهروب من لعب بعض المباريات، وحين طلب منه المقدم، مسفر الختمي، طرح أمثلة صدمه بالقول أن المدافع الإسباني أحد هؤلاء اللاعبين.

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إذ قال "الكثير من اللاعبين يهربون من المباريات، إن لم يكن لديك الحماس اللازم ولم تكن تحت الضغط من الجهازين الإداري والفني فأنت تتعمد عدم لعب بعض المباريات، أحيانًا لا تكون المباراة كما تريد أو الفريق لا يُقدم الأداء المطلوب، اللاعب يدعي الإصابة أحيانًا للخروج. المدرب لا علاقه له بالأمر لأنه في النهاية مدرب أجنبي، والأجانب سواء لاعبين أو مدربين ما يهمهم رواتبهم ومستحقاتهم".

أتم "لابورت أحد اللاعبين الذين يهربون من المباريات في النصر، لا يوجد لديه حماس أو إخلاص، مهمته الأساسية هي الدفاع وليس إحراز الأهداف، ليس لأنه سجل هدفين وبعدها يرى أن المباراة ليست في صالحه ويتسبب في هدفين فيدعي الإصابة ويطلب الخروج! النصر أحضره ليكون مدافع قوي يقود الدفاع ولكنه لا يُقدم الأداء المطلوب. المدربون مطالبون بالضغط على اللاعبين ليُخرجوا منهم أقصى ما لديهم، ولدينا في جورج جيسوس خير مثال فهو مختلف عن كل المدربين في أنه يمتلك تلك النقطة ونراها واضحة خلال المباريات".

يُشار إلى أن المصادر الصحفية أكدت مؤخرًا جاهزية لابورت لمواجهة النصر والهلال في دوري روشن السعودي مساء الجمعة القادم.