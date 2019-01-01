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كأس آسيا

فهد المولد : هدفنا واضح منذ بداية كأس آسيا وجاهزون لمباراة قطر

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تعاهدنا جميعاً على حصد اللقب وكل المنتخبات الطامحة لتحقيق اللقب ظهرت بشكل قوي

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

شدد فهد المولد لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على خوض مباراة قطر بكل قوة كما هي العادة، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي تهاون على الرغم من التأهل بشكل رسمي.

وحول متابعة مباريات البطولة ومن هو المنتخبات الأقوى، قال المولد تعاهدنا جميعاً على حصد اللقب وكل المنتخبات الطامحة لتحقيق اللقب ظهرت بشكل قوي.

عن مواجهة قطر قال المولد، قادرين على تحقيق اللقب والفوز أمام أي منتخب والمدير الفني وظف كل لاعب بشكل جيد في مركز، ومازال لم نقدم أفضل ما لدينا.

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حول إمكانية الاحتراف في حال وصول عرض رسمي لفهد المولد أو بين التواجد مع الاتحاد قال اللاعب، أنه حالياً متواجد مع المنتخب وكل التركيز مع البطولة وحين وصول عرض رسمي سيكون لكل حادث حديث.

وفي نهاية تصريحاته أشار المولد إلى أن المهمة لن تكون سهلة بالتأكيد ولكن الهدف واضح لجميع اللاعبين منذ البداية، وهو الوصول إلى أبعد ما هو ممكن.

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