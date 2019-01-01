فهد المولد : هدفنا واضح منذ بداية كأس آسيا وجاهزون لمباراة قطر

تعاهدنا جميعاً على حصد اللقب وكل المنتخبات الطامحة لتحقيق اللقب ظهرت بشكل قوي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

شدد فهد المولد لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على خوض مباراة قطر بكل قوة كما هي العادة، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي تهاون على الرغم من التأهل بشكل رسمي.

وحول متابعة مباريات البطولة ومن هو المنتخبات الأقوى، قال المولد تعاهدنا جميعاً على حصد اللقب وكل المنتخبات الطامحة لتحقيق اللقب ظهرت بشكل قوي.

عن مواجهة قطر قال المولد، قادرين على تحقيق اللقب والفوز أمام أي منتخب والمدير الفني وظف كل لاعب بشكل جيد في مركز، ومازال لم نقدم أفضل ما لدينا. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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حول إمكانية الاحتراف في حال وصول عرض رسمي لفهد المولد أو بين التواجد مع الاتحاد قال اللاعب، أنه حالياً متواجد مع المنتخب وكل التركيز مع البطولة وحين وصول عرض رسمي سيكون لكل حادث حديث.

🗨️خوان بيتزي: ما يهم في مثل هذه البطولات هو تحقيق النتائج الجيدة، وهذا ما حدث لنا في أول مباراتين أمام لبنان وكوريا الشمالية.#كأس_آسيا2019 #آسيا_مع_جول pic.twitter.com/JkipHh5tlv — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 16, 2019

وفي نهاية تصريحاته أشار المولد إلى أن المهمة لن تكون سهلة بالتأكيد ولكن الهدف واضح لجميع اللاعبين منذ البداية، وهو الوصول إلى أبعد ما هو ممكن.