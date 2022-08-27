"فهد المولد مريض وتصرف طبيب المنتخب والاتحاد كارثة"

أزمة النجم السعودي موضوع نقاش ساخن

اتهم الناقد الرياضي عبد الله الكلثم الجهاز الطبي للمنتخب السعودي ونادي الاتحاد بسوء إدارة أزمة اللاعب فهد المولد.

وتم تخفيض مدة عقوبة إيقاف اللاعب من قبل لجنة الرقابة على المنشطات بحسب تصريحات وكيل اللاعب، والاكتفاء فقط بالمدة التي قضاها من 18 شهراً كانت عقوبة مقررة.

Shahid

ماذا قال الكلثم بخصوص قضية فهد المولد؟

وقال اللاعب السابق على شاشة قناة "24 الرياضية": "هناك غموض، وأبنى على تصريحات الوكيلة بأن اللاعب يعاني من مرض وراثي".

وأضاف: "أين طبيب المنتخب؟ هذه كارثة أن نمشي بهذا المنهج، التعامل مع لاعب وركيزة أساسية في المنتخب ويعاني من مرض وراثي ويتناول أدوية غير محظورة".

وواصل الكلثم: "إدارة الاتحاد لم تقم بالإجراءات الصحيحة، اللاعب يتحدث ويقول هذه أدويتي، اللاعب يعاني من مشاكل وراثية، كيف يحصل على أدوية والنادي لا يكتشف".

ما هو الجديد بخصوص مستقبل اللاعب؟

أحمد الكعكي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، فتح الباب لتجديد تعاقد اللاعب المنتهي، وذلك في تصريحات مع الإعلامي علاء سعيد.

وقال الكعكي: "“فهد المولد أبن من أبناء النادي، ونحن حريصون على استمراره ضمن صفوف الاتحاد”.

وذكرت تقارير أن اللاعب قريب من صفوف الشباب، بالإضافة لوجود اهتمام من أندية عاصمية بضم الدولي السعودي.

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